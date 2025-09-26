Суэцкий канал потерял девять миллиардов долларов, заявил ас-Сиси

https://1prime.ru/20250926/as-sisi-862855744.html

КАИР, 26 сен - ПРАЙМ. Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов США за последние два года из-за происходящего в регионе, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. "Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов за последние два года из-за того, что происходит в регионе", - сказал ас-Сиси, слова которого приводит телеканал Extra News. Ранее глава администрации водной артерии Усама Рабиа заявил РИА Новости, что доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. Ранее ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около 7 миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.

