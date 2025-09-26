Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.09.2025
Суэцкий канал потерял девять миллиардов долларов, заявил ас-Сиси
Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов США за последние два года из-за происходящего в регионе, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T21:37+0300
2025-09-26T21:37+0300
экономика
суэцкий канал
сша
египет
абдель фаттах ас-сиси
суэцкий канал
сша
египет
суэцкий канал, сша, египет, абдель фаттах ас-сиси
Экономика, Суэцкий канал, США, ЕГИПЕТ, Абдель Фаттах ас-Сиси
21:37 26.09.2025
 
Суэцкий канал потерял девять миллиардов долларов, заявил ас-Сиси

Ас-Сиси: Суэцкий канал потерял $9 млрд за два года из-за ситуации в регионе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
КАИР, 26 сен - ПРАЙМ. Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов США за последние два года из-за происходящего в регионе, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Суэцкий канал потерял 9 миллиардов долларов за последние два года из-за того, что происходит в регионе", - сказал ас-Сиси, слова которого приводит телеканал Extra News.
Ранее глава администрации водной артерии Усама Рабиа заявил РИА Новости, что доходы Египта от Суэцкого канала в 2025 году могут снизиться на 66% на фоне продолжения атак йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море.
Ранее ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около 7 миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом.
Хуситы с конца 2023 года атакуют Израиль в ответ на его операцию в секторе Газа и обстреливают суда в Красном и Аравийском морях. США, Израиль вместе с союзниками регулярно бомбят объекты хуситов в попытке заставить их прекратить военную кампанию.
