Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора

2025-09-26T08:09+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне динамики акций фармацевтических компаний региона, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18%, до 3 846,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2 495,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 26 318 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 2,72%, до 3 376,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,15%, до 8 786,2 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,5%, до 45 525 пунктов. Мировые рынки обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. Так, акции японской фармацевтической Otsuka Holdings в ходе основных торгов дешевеют примерно на 4%, австралийской биофармацевтической CSL - на 1,6%, южнокорейскрой SK Biopharmaceuticals - на 3,8%. "Мы готовились к введению отраслевых тарифов на фармацевтические препараты... Я думаю, что ключевым является то, что на данном этапе у нас еще недостаточно деталей, вероятно, пошлины распространятся только на фирменные или запатентованные лекарства", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований Азии в ANZ Хуна Го (Khoon Goh).

