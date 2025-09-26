Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/atr--862795045.html
Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора
Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора - 26.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне динамики акций фармацевтических компаний... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T08:09+0300
2025-09-26T08:09+0300
экономика
рынок
торги
акции
азиатско-тихоокеанский регион
сша
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне динамики акций фармацевтических компаний региона, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18%, до 3 846,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2 495,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 26 318 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 2,72%, до 3 376,76 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,15%, до 8 786,2 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,5%, до 45 525 пунктов. Мировые рынки обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. Так, акции японской фармацевтической Otsuka Holdings в ходе основных торгов дешевеют примерно на 4%, австралийской биофармацевтической CSL - на 1,6%, южнокорейскрой SK Biopharmaceuticals - на 3,8%. "Мы готовились к введению отраслевых тарифов на фармацевтические препараты... Я думаю, что ключевым является то, что на данном этапе у нас еще недостаточно деталей, вероятно, пошлины распространятся только на фирменные или запатентованные лекарства", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований Азии в ANZ Хуна Го (Khoon Goh).
https://1prime.ru/20250925/valyuta-862776169.html
азиатско-тихоокеанский регион
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_300bdefc5ea138c630e3f61741b32b0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, сша, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:09 26.09.2025
 
Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора

Биржи АТР снижаются на фоне акций фармацевтических компаний

© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно опускаются на фоне динамики акций фармацевтических компаний региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18%, до 3 846,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2 495,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,63%, до 26 318 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 2,72%, до 3 376,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,15%, до 8 786,2 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,5%, до 45 525 пунктов.
Мировые рынки обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке.
Так, акции японской фармацевтической Otsuka Holdings в ходе основных торгов дешевеют примерно на 4%, австралийской биофармацевтической CSL - на 1,6%, южнокорейскрой SK Biopharmaceuticals - на 3,8%.
"Мы готовились к введению отраслевых тарифов на фармацевтические препараты... Я думаю, что ключевым является то, что на данном этапе у нас еще недостаточно деталей, вероятно, пошлины распространятся только на фирменные или запатентованные лекарства", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований Азии в ANZ Хуна Го (Khoon Goh).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 сентября
Вчера, 17:54
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регионСШАДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала