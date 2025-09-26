Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США - 26.09.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США
Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США - 26.09.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после объявления новых импортных пошлин США,... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:44+0300
2025-09-26T11:44+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после объявления новых импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,65%, до 3 828,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,54%, до 2 470,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 26 128,2 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,45%, до 3 386,05 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - поднялся на 0,17%, до 8 787,7 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,87%, до 45 354,99 пункта. Азиатские биржи отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. В результате акции японской фармацевтической Otsuka Holdings подешевели на 2,9%, австралийской биофармацевтической CSL - на 1,9%, южнокорейскрой SK Biopharmaceuticals - на 3,5%, бумаги CSPC Pharmaceutical в Гонконге подешевели на 2,3%.
11:44 26.09.2025
 
Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США

Биржи АТР закрылись снижением на фоне оглашения новых пошлин США

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после объявления новых импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,65%, до 3 828,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,54%, до 2 470,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 26 128,2 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,45%, до 3 386,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,17%, до 8 787,7 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,87%, до 45 354,99 пункта.
Азиатские биржи отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке.
В результате акции японской фармацевтической Otsuka Holdings подешевели на 2,9%, австралийской биофармацевтической CSL - на 1,9%, южнокорейскрой SK Biopharmaceuticals - на 3,5%, бумаги CSPC Pharmaceutical в Гонконге подешевели на 2,3%.
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Фондовые индексы АТР снижаются на фоне динамики фармацевтического сектора
08:09
 
