Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США

Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США - 26.09.2025

Биржи АТР преимущественно снизились на фоне новых пошлин США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после объявления новых импортных пошлин США

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после объявления новых импортных пошлин США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,65%, до 3 828,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,54%, до 2 470,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,35%, до 26 128,2 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,45%, до 3 386,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,17%, до 8 787,7 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,87%, до 45 354,99 пункта. Азиатские биржи отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. В результате акции японской фармацевтической Otsuka Holdings подешевели на 2,9%, австралийской биофармацевтической CSL - на 1,9%, южнокорейскрой SK Biopharmaceuticals - на 3,5%, бумаги CSPC Pharmaceutical в Гонконге подешевели на 2,3%.

