Глава Бангладеш призвал к возрождению договоров о контроле над вооружениями

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал к возрождению глобальных договоров о контроле над

2025-09-26T22:56+0300

2025-09-26T22:56+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – ПРАЙМ. Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал к возрождению глобальных договоров о контроле над вооружениями. "В этом году конфликты затронули практически каждый уголок земного шара – Европу, Южную Азию и Ближний Восток. Мы живём в самом густонаселённом регионе мира, нигде больше не находится так много ядерных государств в такой непосредственной близости друг от друга. Именно поэтому мы в Бангладеш глубоко осознаём неотложность разоружения и предотвращения распространения ядерного оружия. Мы призываем к возрождению глобальных договоров о контроле над вооружениями, которые со временем ослабли, и вновь призываем к созданию зон, свободных от ядерного оружия, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - заявил он. Юнус также отметил право каждой страны на мирное использование ядерной энергии. "Мы подтверждаем право каждой страны на мирное использование ядерной энергии в условиях полной транспарентности, будучи ответственным государством, ещё до ввода в эксплуатацию нашей первой атомной электростанции. В этом году Бангладеш присоединилась к Совместной конвенции МАГАТЭ о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. Тем самым мы подтверждаем нашу приверженность высочайшим стандартам ядерной безопасности и транспарентности", - добавил глава временного правительства страны.

