https://1prime.ru/20250926/bank-862819012.html

В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками

В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками - 26.09.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками

Банки страны по итогам прошлого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей, сообщил на сессии XXII... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T13:40+0300

2025-09-26T13:40+0300

2025-09-26T13:40+0300

мошенничество

банки

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банки страны по итогам прошлого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей, сообщил на сессии XXII Международного банковского форума директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Если в целом говорить о том, какие у нас тенденции, то с точки зрения количественных попыток, которые в первом полугодии банки отразили, то это 82,5 миллиона попыток на сумму, которую удалось предотвратить, 8 триллионов рублей", - сказал он. Уваров добавил, что это достаточно серьезная цифра. Также он отметил, что при этом банки "не стоят на месте" и развивают свои антимошеннические системы и дополнительно вводят новые сервисы защиты средств своих клиентов. "В среднем мы фиксируем в месяц от 80 до 100 тысяч совершений операций без добровольного согласия. Если говорить о количественных показателях, например, за полугодие, то за 2025 год (полугодие - ред.) было совершено порядка 570 тысяч операций без добровольного согласия", - также сообщил Уваров. "В прошлом году мы проводили опрос граждан... 420 тысяч человек мы опросили по Российской Федерации. И в среднем выяснили для себя, что люди, у которых украли суммы до 20 тысяч рублей, практически в 80% случаев не обращаются ни в банки, ни в подразделения министерства внутренних дел для привлечения к ответственности тех лиц, которые совершили в отношении них противоправное деяние", - добавил он. "То есть эта тенденция свидетельствует о том, что в отношении маленьких видов хищений мы не получаем информацию в отношении реквизитов, которые используют злоумышленники", - сообщил Уваров. Зачастую при обращении в компетентные органы жертва не может назвать банк или банкомат, где были совершены преступные действия. Поэтому ЦБ уже с 1 октября обяжет крупнейшие банки добавить в свои мобильные приложения "спецкнопку", позволяющую клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, напомнил он.

https://1prime.ru/20250926/tsb-862816235.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, банк россия