В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками - 26.09.2025
В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками
В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками
2025-09-26T13:40+0300
2025-09-26T13:40+0300
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банки страны по итогам прошлого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей, сообщил на сессии XXII Международного банковского форума директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. "Если в целом говорить о том, какие у нас тенденции, то с точки зрения количественных попыток, которые в первом полугодии банки отразили, то это 82,5 миллиона попыток на сумму, которую удалось предотвратить, 8 триллионов рублей", - сказал он. Уваров добавил, что это достаточно серьезная цифра. Также он отметил, что при этом банки "не стоят на месте" и развивают свои антимошеннические системы и дополнительно вводят новые сервисы защиты средств своих клиентов. "В среднем мы фиксируем в месяц от 80 до 100 тысяч совершений операций без добровольного согласия. Если говорить о количественных показателях, например, за полугодие, то за 2025 год (полугодие - ред.) было совершено порядка 570 тысяч операций без добровольного согласия", - также сообщил Уваров. "В прошлом году мы проводили опрос граждан... 420 тысяч человек мы опросили по Российской Федерации. И в среднем выяснили для себя, что люди, у которых украли суммы до 20 тысяч рублей, практически в 80% случаев не обращаются ни в банки, ни в подразделения министерства внутренних дел для привлечения к ответственности тех лиц, которые совершили в отношении них противоправное деяние", - добавил он. "То есть эта тенденция свидетельствует о том, что в отношении маленьких видов хищений мы не получаем информацию в отношении реквизитов, которые используют злоумышленники", - сообщил Уваров. Зачастую при обращении в компетентные органы жертва не может назвать банк или банкомат, где были совершены преступные действия. Поэтому ЦБ уже с 1 октября обяжет крупнейшие банки добавить в свои мобильные приложения "спецкнопку", позволяющую клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, напомнил он.
13:40 26.09.2025
 
В ЦБ рассказали об отражении мошеннических атак банками

Банки России за первое полугодие отразили 82,5 миллиона мошеннических атак

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ. Архивное фото
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банки страны по итогам прошлого полугодия отразили 82,5 миллиона попыток мошеннических атак на общую сумму 8 триллионов рублей, сообщил на сессии XXII Международного банковского форума директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Если в целом говорить о том, какие у нас тенденции, то с точки зрения количественных попыток, которые в первом полугодии банки отразили, то это 82,5 миллиона попыток на сумму, которую удалось предотвратить, 8 триллионов рублей", - сказал он.
Уваров добавил, что это достаточно серьезная цифра. Также он отметил, что при этом банки "не стоят на месте" и развивают свои антимошеннические системы и дополнительно вводят новые сервисы защиты средств своих клиентов.
"В среднем мы фиксируем в месяц от 80 до 100 тысяч совершений операций без добровольного согласия. Если говорить о количественных показателях, например, за полугодие, то за 2025 год (полугодие - ред.) было совершено порядка 570 тысяч операций без добровольного согласия", - также сообщил Уваров.
"В прошлом году мы проводили опрос граждан... 420 тысяч человек мы опросили по Российской Федерации. И в среднем выяснили для себя, что люди, у которых украли суммы до 20 тысяч рублей, практически в 80% случаев не обращаются ни в банки, ни в подразделения министерства внутренних дел для привлечения к ответственности тех лиц, которые совершили в отношении них противоправное деяние", - добавил он.
"То есть эта тенденция свидетельствует о том, что в отношении маленьких видов хищений мы не получаем информацию в отношении реквизитов, которые используют злоумышленники", - сообщил Уваров.
Зачастую при обращении в компетентные органы жертва не может назвать банк или банкомат, где были совершены преступные действия. Поэтому ЦБ уже с 1 октября обяжет крупнейшие банки добавить в свои мобильные приложения "спецкнопку", позволяющую клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе, напомнил он.
