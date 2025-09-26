Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже отступила от рекорда

https://1prime.ru/20250926/benzin-862829874.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже чуть отступила от достигнутого накануне нового рекорда, снизившись по итогам торгов пятницы на 0,06%, до 73 804 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день, наоборот, подорожал на 0,08% - до 79 855 рублей за тонну. А цена на летнее дизельное топливо к закрытию торгов пятницы снизилась сразу на 1,56% - до 70 816 рублей за тонну. Стоимость мазута снизилась на 3,99%, до 24 886 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - выросла на 3,31%, до 19 453 рублей. При этом авиакеросин подорожал на 1,04% - до 73 768 рублей за тонну. Порог допустимого отклонения оптовых цен на топливо для выплат по демпферу будет увеличен с 1 сентября на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас Минфин готовит соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Средняя биржевая цена Аи-92 в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер (66 495 рублей за тонну). Средняя стоимость в сентябре на текущий момент составляет 72 062 рублей за тонну - это выше текущей демпферной отсечки, но ниже потенциально скорректированной (72 540 рублей за тонну). Соответственно, если изменения не будут приняты, нефтяники могут лишиться субсидий как за август, так и за сентябрь. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются.

