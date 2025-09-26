Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба

https://1prime.ru/20250926/cdekshopping-862814850.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов потратить на обновление гардероба осенью 5-10% зарплаты, а каждый пятый - 11%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping и ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (его результаты есть в распоряжении РИА Новости). "Многие россияне основательно готовятся к осени - обновляют гардероб, покупают обувь и аксессуары. Как показал опрос, на эти цели большинство респондентов (34%), тратят 5-10% зарплаты. Пятая часть опрошенных обычно выделяют на обновление гардероба к осени 11-20%", - сказано в исследовании. Еще 12% тратят на новые вещи к осени 21-30% зарплаты, а 7% - более 30%. Продавцы, финансисты и бухгалтеры готовы выделить на обновление гардероба больше, чем представитель других специальностей: так, каждый третий тратит на осенние вещи более 30% своей зарплаты. А представители транспортной сферы, IT-технологий, строительства и недвижимости меньше остальных заботятся о новых вещах. Большинство из них готовы потратить до 5% от зарплаты. "Опрос показал, что более 30% на новые вещи к сезону чаще всего выделяют фрилансеры (12%), а среди тех, кто тратит на это менее 5% заработка, оказалось больше всего (34%) квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом (маляр, электрик, установщик, парикмахер и т.п.)", - отметили аналитики. Участниками опроса стали более 2000 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии.

