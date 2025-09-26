Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/cdekshopping-862814850.html
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба - 26.09.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба
Каждый третий россиянин готов потратить на обновление гардероба осенью 5-10% зарплаты, а каждый пятый - 11%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping и... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T12:34+0300
2025-09-26T12:34+0300
экономика
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76280/15/762801587_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_066ae97080cb431ad0a19afdc3629222.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов потратить на обновление гардероба осенью 5-10% зарплаты, а каждый пятый - 11%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping и ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (его результаты есть в распоряжении РИА Новости). "Многие россияне основательно готовятся к осени - обновляют гардероб, покупают обувь и аксессуары. Как показал опрос, на эти цели большинство респондентов (34%), тратят 5-10% зарплаты. Пятая часть опрошенных обычно выделяют на обновление гардероба к осени 11-20%", - сказано в исследовании. Еще 12% тратят на новые вещи к осени 21-30% зарплаты, а 7% - более 30%. Продавцы, финансисты и бухгалтеры готовы выделить на обновление гардероба больше, чем представитель других специальностей: так, каждый третий тратит на осенние вещи более 30% своей зарплаты. А представители транспортной сферы, IT-технологий, строительства и недвижимости меньше остальных заботятся о новых вещах. Большинство из них готовы потратить до 5% от зарплаты. "Опрос показал, что более 30% на новые вещи к сезону чаще всего выделяют фрилансеры (12%), а среди тех, кто тратит на это менее 5% заработка, оказалось больше всего (34%) квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом (маляр, электрик, установщик, парикмахер и т.п.)", - отметили аналитики. Участниками опроса стали более 2000 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76280/15/762801587_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_82dfa29f4dbc71d5af7397cec899b424.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Экономика, Бизнес, Общество
12:34 26.09.2025
 
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обновление гардероба

CDEK.Shopping: каждый третий россиянин готов обновить гардероб осенью

© fotolia.com / Santiago CornejoОплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Оплата товаров в интернет-магазине. Архивное фото
© fotolia.com / Santiago Cornejo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов потратить на обновление гардероба осенью 5-10% зарплаты, а каждый пятый - 11%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping и ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (его результаты есть в распоряжении РИА Новости).
"Многие россияне основательно готовятся к осени - обновляют гардероб, покупают обувь и аксессуары. Как показал опрос, на эти цели большинство респондентов (34%), тратят 5-10% зарплаты. Пятая часть опрошенных обычно выделяют на обновление гардероба к осени 11-20%", - сказано в исследовании.
Еще 12% тратят на новые вещи к осени 21-30% зарплаты, а 7% - более 30%.
Продавцы, финансисты и бухгалтеры готовы выделить на обновление гардероба больше, чем представитель других специальностей: так, каждый третий тратит на осенние вещи более 30% своей зарплаты. А представители транспортной сферы, IT-технологий, строительства и недвижимости меньше остальных заботятся о новых вещах. Большинство из них готовы потратить до 5% от зарплаты.
"Опрос показал, что более 30% на новые вещи к сезону чаще всего выделяют фрилансеры (12%), а среди тех, кто тратит на это менее 5% заработка, оказалось больше всего (34%) квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом (маляр, электрик, установщик, парикмахер и т.п.)", - отметили аналитики.
Участниками опроса стали более 2000 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии.
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала