Дания выделила 425 миллионов долларов на помощь Украине
2025-09-26T16:15+0300
экономика
мировая экономика
украина
дания
киев
сергей лавров
нато
мид рф
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Дания выделила более 425 миллионов долларов дополнительной помощи Украине, сообщает датское минобороны. "Новый пакет пожертвований предусматривает дополнительные 1,6 миллиарда датских крон (252 миллиона долларов - ред.) через украинскую оборонную промышленность... Кроме того, пакет пожертвований предусматривает выделение около 1,1 миллиарда датских крон (173,2 миллиона долларов - ред.) на ряд других пожертвований", - говорится в пресс-релизе датского МО. Отмечается, что за счёт выделенных в новом пакете пожертвований средств могут быть профинансированы беспилотники, боеприпасы и ракеты для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
