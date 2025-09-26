Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания выделила 425 миллионов долларов на помощь Украине
2025-09-26T16:15+0300
2025-09-26T16:15+0300
экономика
мировая экономика
украина
дания
киев
сергей лавров
нато
мид рф
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Дания выделила более 425 миллионов долларов дополнительной помощи Украине, сообщает датское минобороны. "Новый пакет пожертвований предусматривает дополнительные 1,6 миллиарда датских крон (252 миллиона долларов - ред.) через украинскую оборонную промышленность... Кроме того, пакет пожертвований предусматривает выделение около 1,1 миллиарда датских крон (173,2 миллиона долларов - ред.) на ряд других пожертвований", - говорится в пресс-релизе датского МО. Отмечается, что за счёт выделенных в новом пакете пожертвований средств могут быть профинансированы беспилотники, боеприпасы и ракеты для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
дания
киев
мировая экономика, украина, дания, киев, сергей лавров, нато, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ДАНИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
16:15 26.09.2025
 
© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Дания выделила более 425 миллионов долларов дополнительной помощи Украине, сообщает датское минобороны.
"Новый пакет пожертвований предусматривает дополнительные 1,6 миллиарда датских крон (252 миллиона долларов - ред.) через украинскую оборонную промышленность... Кроме того, пакет пожертвований предусматривает выделение около 1,1 миллиарда датских крон (173,2 миллиона долларов - ред.) на ряд других пожертвований", - говорится в пресс-релизе датского МО.
Отмечается, что за счёт выделенных в новом пакете пожертвований средств могут быть профинансированы беспилотники, боеприпасы и ракеты для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Экономика Мировая экономика УКРАИНА ДАНИЯ Киев Сергей Лавров НАТО МИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала