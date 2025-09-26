Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/dollar--862795613.html
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США - 26.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США
Стоимость доллара в пятницу утром снижается к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в ожидании данных по экономическому состоянию США, | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T08:13+0300
2025-09-26T08:13+0300
экономика
рынок
сша
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу утром снижается к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в ожидании данных по экономическому состоянию США, способных подтвердить возможность дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1679 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1666 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 149,65 иены с уровня прошлого закрытия в 149,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 98,37 пункта. Позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федрезервом США в решениях по учетной ставке. Ожидается рост показателя в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом. "В то время как члены ФРС США обеспокоены ростом инфляции, мы полагаем, что подобные показатели будут обнадеживающими. Пока импульс инфляции отражает стабильность направления, мы ожидаем, что регулятор может продолжать постепенное смягчение политики на 25 базисных пунктов", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста ANZ Банси Мадхавани (Bansi Madhavani). Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики прогнозируют увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%.
https://1prime.ru/20250925/veb-862752124.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, федрезерв
Экономика, Рынок, США, Федрезерв
08:13 26.09.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США

Доллар дешевеет к евро и иене на ожиданиях снижения ставки ФРС США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу утром снижается к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в ожидании данных по экономическому состоянию США, способных подтвердить возможность дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1679 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1666 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 149,65 иены с уровня прошлого закрытия в 149,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 98,37 пункта.
Позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федрезервом США в решениях по учетной ставке. Ожидается рост показателя в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом.
"В то время как члены ФРС США обеспокоены ростом инфляции, мы полагаем, что подобные показатели будут обнадеживающими. Пока импульс инфляции отражает стабильность направления, мы ожидаем, что регулятор может продолжать постепенное смягчение политики на 25 базисных пунктов", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста ANZ Банси Мадхавани (Bansi Madhavani).
Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики прогнозируют увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%.
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций в долларах
Вчера, 07:59
 
ЭкономикаРынокСШАФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала