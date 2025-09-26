https://1prime.ru/20250926/dollar--862795613.html

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США - 26.09.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании данных по экономике США

Стоимость доллара в пятницу утром снижается к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в ожидании данных по экономическому состоянию США, | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T08:13+0300

2025-09-26T08:13+0300

2025-09-26T08:13+0300

экономика

рынок

сша

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу утром снижается к другим мировым валютам, в том числе по отношению к евро и иене, в ожидании данных по экономическому состоянию США, способных подтвердить возможность дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1679 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1666 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 149,65 иены с уровня прошлого закрытия в 149,85 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 98,37 пункта. Позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который принимается во внимание Федрезервом США в решениях по учетной ставке. Ожидается рост показателя в августе на 0,3% в месячном выражении и на 2,7% в годовом. "В то время как члены ФРС США обеспокоены ростом инфляции, мы полагаем, что подобные показатели будут обнадеживающими. Пока импульс инфляции отражает стабильность направления, мы ожидаем, что регулятор может продолжать постепенное смягчение политики на 25 базисных пунктов", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста ANZ Банси Мадхавани (Bansi Madhavani). Также будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США. Аналитики прогнозируют увеличение доходов в августе на 0,3% к июлю, а расходов - на 0,5%.

https://1prime.ru/20250925/veb-862752124.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, федрезерв