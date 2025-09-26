"На растопку". У доллара есть реальная альтернатива

https://1prime.ru/20250926/dollar-862674450.html

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Доллар – одна из самых популярных сегодня валют. Это относится и к его доле в международных расчетах (приблизительно 48%), и к доле в международных резервах (58%). Всюду он уверенно опережает другие валюты (тот же евро "берет" пока лишь чуть более пятой части общемировых резервов центральных банков). Ежедневный объем торгов долларовыми облигациями достигает 1 триллиона долларов, что делает их наиболее ликвидным активом в мире. Тем не менее, очевидно и другое: доллар становится слабее, его доля в расчетах и международных резервах стран падает. Снижается и курс к другим валютам, так, к евро с начала года падение составило почти 14%. Разумеется, в условиях плавающих курсов и общей турбулентности мировой экономики направления движения валютных курсов могут меняться, но у сегодняшнего тренда есть вполне объективные причины. К ним следует отнести политическую неопределённость, торговые войны, заявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин, вызывающие обвал мировых рынков. Туда же - нападки Трампа на ФРС и попытки сделать её зависимой, рост государственного долга (37 трлн долларов) на фоне сокращения потребительских сбережений. И, наконец, активное продвижение Россией, Китаем и другими странами расчетов в национальной валюте, что снижает общемировую зависимость от доллара. Показательными являются выводы, приведенные в аналитическом отчете Goldman Sachs, что корреляция между долларом и волатильностью мировых рынков (индексом G-10) достигла минимума за семь лет. Это значит, что в кризисные моменты инвесторы, как раньше, не стремятся использовать доллар в качестве "тихой гавани". Того же мнения придерживается и Financial Times, приводя данные о том, что индекс доллара в первой половине 2025 года снизился на 10%, что является наихудшим показателем с 1973 года. Это также свидетельствует о поиске участниками финансового рынка альтернативны американской валюте. Тот же Goldman Sachs обращает внимание, что одним из наиболее заметных явлений 2025 года стало одновременное снижение курса доллара и падение американского фондового рынка. Особенно заметным сигналом является одновременное падение акций, казначейских облигаций и доллара, что говорит об уменьшении привлекательности активов, номинированных в американской валюте. Каковы же альтернативы? Их несколько. Например, другие иностранные валюты! В качестве таковых могут быть использованы как евро или другие свободно конвертируемые валюты, как японская иена или швейцарский франк, так и валюты развивающихся и дружественных России стран. Среди них китайский юань, индийская рупия или тот же казахстанский тенге. Чтобы сделать выбор, следует принять во внимание макроэкономическую стабильность страны-эмитента (прежде всего, обращая внимание на уровень инфляции, прямо влияющий на валютный курс), политическую стабильность и предсказуемость экономической политики страны, сегодняшнюю геополитическую обстановку и так далее. Нужно также учитывать волатильность национальных валют по отношению к доллару и евро, которая может создавать определенные препятствия. Немаловажными факторами являются уровень конвертируемости валюты и наличие возможности ее использования (например, вложения в госбумаги, инвестиционные проекты, расчеты ею за товары и т.п.), а также ликвидность и объемы торговли, прямо влияющие на спреды, способные "съесть" полученный на процентах и даже росте курса доход. Что касается евро, то его стремительный рост в этом году может смениться стагнацией и даже падением, как это уже бывало не раз. Золото. Аналитики считают, что интерес к золоту поддерживается сочетанием факторов, таких как замедление темпов экономического роста, ускорение инфляции, изменения в глобальной политической обстановке и ослабление позиций доллара. С начала текущего года цена золота возросла на 44%, а за последние пять лет – почти вдвое. Некоторые специалисты допускают возможность преодоления ценой золота отметки в 4 тысячи долларов до конца текущего года. Тем не менее, здесь еще больше, чем с валютами, следует понимать значение спредов, которые при покупке и продаже золота в банках значительно выше, чем по любой из валют. Рынок ценных бумаг. Если говорить о долговых обязательствах, номинированных в российских рублях, доходность по ним ожидаемо падает одновременно с падением ключевой ставки, но всё ещё продолжает оставаться привлекательной, благодаря существованию ощутимого разрыва между процентными ставками в рублях и тех же резервных валютах. При условии отсутствия внешних шоков такой подход может иметь неплохие перспективы. Впрочем, вложение в бумаги до погашения с фиксацией дохода на сегодняшний день выглядит удачной альтернативой рублевым вкладам. А вот спекуляция на данном рынке потребует от инвестора, как минимум, высокого уровня финансовой грамотности, а лучше – специальной подготовки. Подводя итоги, можно сказать, что доллар остается ведущей мировой валютой, хотя его позиции постепенно утрачиваются. Поэтому альтернативу доллару искать можно и нужно. При этом, разумеется, не стоит забывать о двух основных принципах подобных движений в личных финансах. Первый из них заключается в прямой пропорциональной зависимости риска и доходности. А второй не менее прост и не менее важен: нельзя складывать яйца в одну корзину, поэтому свой портфель необходимо диверсифицировать.Автор - Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

