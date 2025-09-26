https://1prime.ru/20250926/doroga-862856146.html

В Псковской области завершили восстановительные работы на железной дороге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Восстановительные работы на железной дороге на станции Плюсса в Псковской области, где произошел взрыв, завершены, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Глава региона в пятницу сообщал, что в районе станции Плюсса на железнодорожных путях произошел взрыв. Пострадавших нет, схода состава не произошло, уточнял он. Октябрьская железная дорога сообщала в пятницу, что два электропоезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области по техническим причинам. "Восстановительные работы на железнодорожном полотне в Плюсском муниципальном округе завершены, движение железнодорожного состава возобновлено по расписанию", - написал Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

