https://1prime.ru/20250926/doroga-862856146.html
В Псковской области завершили восстановительные работы на железной дороге
В Псковской области завершили восстановительные работы на железной дороге - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Псковской области завершили восстановительные работы на железной дороге
Восстановительные работы на железной дороге на станции Плюсса в Псковской области, где произошел взрыв, завершены, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T22:00+0300
2025-09-26T22:00+0300
2025-09-26T22:00+0300
происшествия
бизнес
россия
псковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Восстановительные работы на железной дороге на станции Плюсса в Псковской области, где произошел взрыв, завершены, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Глава региона в пятницу сообщал, что в районе станции Плюсса на железнодорожных путях произошел взрыв. Пострадавших нет, схода состава не произошло, уточнял он. Октябрьская железная дорога сообщала в пятницу, что два электропоезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области по техническим причинам. "Восстановительные работы на железнодорожном полотне в Плюсском муниципальном округе завершены, движение железнодорожного состава возобновлено по расписанию", - написал Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.
https://1prime.ru/20250828/sud-861383633.html
псковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7804c03bcf90b8375e5a6c835f0c90ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, псковская область
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Псковской области завершили восстановительные работы на железной дороге
На станции Плюсса в Псковской области закончили восстановительные работы