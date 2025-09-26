https://1prime.ru/20250926/dvizhenie-862792013.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение по мосту было перекрыто в 0.30 мск. Ограничения продлились более двух часов. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Движение открыли в 02.40 мск.

