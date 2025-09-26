Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС - 26.09.2025
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС
2025-09-26T20:22+0300
энергетика
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Египет не исключает возможности строительства дополнительных энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" после завершения всех работ в 2029 году, заявил РИА Новости глава минэнерго страны Махмуд Эсмат. "Мы можем изучить вопрос о строительстве дополнительных энергоблоков. Однако для начала нам необходимо закончить строительство первых четырех, которое планируется завершить в 2029 году", - сказал он. По словам министра, реализация подобного плана будет зависеть от многих факторов, включая производственные возможности и инвестиции. "Строительство дополнительных энергоблоков будет зависеть от нашего производственного и научного потенциала. Кроме того, потребуются инвестиции и обмен опытом с другими странами в этой области", - добавил он.
20:22 26.09.2025
 
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС

Египет рассматривает возможность строительства допэнергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа"

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Египет не исключает возможности строительства дополнительных энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" после завершения всех работ в 2029 году, заявил РИА Новости глава минэнерго страны Махмуд Эсмат.
"Мы можем изучить вопрос о строительстве дополнительных энергоблоков. Однако для начала нам необходимо закончить строительство первых четырех, которое планируется завершить в 2029 году", - сказал он.
По словам министра, реализация подобного плана будет зависеть от многих факторов, включая производственные возможности и инвестиции.
"Строительство дополнительных энергоблоков будет зависеть от нашего производственного и научного потенциала. Кроме того, потребуются инвестиции и обмен опытом с другими странами в этой области", - добавил он.
