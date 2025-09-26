https://1prime.ru/20250926/egipet-862852820.html
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ
Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Египет не исключает возможности строительства дополнительных энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" после завершения всех работ в 2029 году, заявил РИА Новости глава минэнерго страны Махмуд Эсмат. "Мы можем изучить вопрос о строительстве дополнительных энергоблоков. Однако для начала нам необходимо закончить строительство первых четырех, которое планируется завершить в 2029 году", - сказал он. По словам министра, реализация подобного плана будет зависеть от многих факторов, включая производственные возможности и инвестиции. "Строительство дополнительных энергоблоков будет зависеть от нашего производственного и научного потенциала. Кроме того, потребуются инвестиции и обмен опытом с другими странами в этой области", - добавил он.
