https://1prime.ru/20250926/egipet-862852820.html

Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС

Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС - 26.09.2025, ПРАЙМ

Египет не исключил строительства дополнительных энергоблоков на АЭС

Египет не исключает возможности строительства дополнительных энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" после завершения всех работ в 2029 году, заявил РИА Новости глава... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T20:22+0300

2025-09-26T20:22+0300

2025-09-26T20:22+0300

энергетика

египет

аэс "эль-дабаа"

https://cdnn.1prime.ru/img/84287/16/842871696_21:0:595:323_1920x0_80_0_0_34305da83572e520bc64c09060fcb95e.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Египет не исключает возможности строительства дополнительных энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" после завершения всех работ в 2029 году, заявил РИА Новости глава минэнерго страны Махмуд Эсмат. "Мы можем изучить вопрос о строительстве дополнительных энергоблоков. Однако для начала нам необходимо закончить строительство первых четырех, которое планируется завершить в 2029 году", - сказал он. По словам министра, реализация подобного плана будет зависеть от многих факторов, включая производственные возможности и инвестиции. "Строительство дополнительных энергоблоков будет зависеть от нашего производственного и научного потенциала. Кроме того, потребуются инвестиции и обмен опытом с другими странами в этой области", - добавил он.

https://1prime.ru/20250926/iran--862821392.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

египет, аэс "эль-дабаа"