Костин назвал три причины устойчивости российской экономики - 26.09.2025
Костин назвал три причины устойчивости российской экономики
Костин назвал три причины устойчивости российской экономики - 26.09.2025, ПРАЙМ
Костин назвал три причины устойчивости российской экономики
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему российская экономика оказалась очень устойчивой, одна из причин - эффективные рыночные предприятия. | 26.09.2025, ПРАЙМ
экономика
финансы
банки
андрей костин
втб
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему российская экономика оказалась очень устойчивой, одна из причин - эффективные рыночные предприятия. "Но я думаю, что есть ряд факторов. Во-первых, за эти годы мы создали рыночную экономику, настоящую рыночную экономику. У нас появились настоящие крупные эффективные предприятия… рынок, он, конечно, всегда более живуч, чем любая другая система, и это в значительной степени позволило выдержать удар", - сказал он на просветительском марафоне "Знание. Первые". "Во-вторых, у нас действительно с одной стороны выросли мощные предприятия, производящие природные ресурсы, это с одной стороны важно, потому что все равно сегодня мир, несмотря на все санкции, покупает российскую нефть, российский газ, а с другой стороны - все-таки доля нефти и газа у нас уменьшилась. Если раньше основные доходы бюджета у нас давал нефтегазовый доход, то сегодня их доля меньше половины значительно. То есть она стала более диверсифицированной, наша экономика", - продолжил Костин. Третьей причиной является создание национальной инфраструктуры "во многих областях", подытожил он.
Новости
финансы, банки, андрей костин, втб
Экономика, Финансы, Банки, Андрей Костин, ВТБ
19:51 26.09.2025 (обновлено: 20:09 26.09.2025)
 
Костин назвал три причины устойчивости российской экономики

Глава ВТБ Костин объяснил причины устойчивости российской экономики

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему российская экономика оказалась очень устойчивой, одна из причин - эффективные рыночные предприятия.
"Но я думаю, что есть ряд факторов. Во-первых, за эти годы мы создали рыночную экономику, настоящую рыночную экономику. У нас появились настоящие крупные эффективные предприятия… рынок, он, конечно, всегда более живуч, чем любая другая система, и это в значительной степени позволило выдержать удар", - сказал он на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Во-вторых, у нас действительно с одной стороны выросли мощные предприятия, производящие природные ресурсы, это с одной стороны важно, потому что все равно сегодня мир, несмотря на все санкции, покупает российскую нефть, российский газ, а с другой стороны - все-таки доля нефти и газа у нас уменьшилась. Если раньше основные доходы бюджета у нас давал нефтегазовый доход, то сегодня их доля меньше половины значительно. То есть она стала более диверсифицированной, наша экономика", - продолжил Костин.
Третьей причиной является создание национальной инфраструктуры "во многих областях", подытожил он.
14:31
 
ЭкономикаФинансыБанкиАндрей КостинВТБ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
