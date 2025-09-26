https://1prime.ru/20250926/ekonomika-862851018.html
Костин назвал три причины устойчивости российской экономики
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему российская экономика оказалась очень устойчивой, одна из причин - эффективные рыночные предприятия. "Но я думаю, что есть ряд факторов. Во-первых, за эти годы мы создали рыночную экономику, настоящую рыночную экономику. У нас появились настоящие крупные эффективные предприятия… рынок, он, конечно, всегда более живуч, чем любая другая система, и это в значительной степени позволило выдержать удар", - сказал он на просветительском марафоне "Знание. Первые". "Во-вторых, у нас действительно с одной стороны выросли мощные предприятия, производящие природные ресурсы, это с одной стороны важно, потому что все равно сегодня мир, несмотря на все санкции, покупает российскую нефть, российский газ, а с другой стороны - все-таки доля нефти и газа у нас уменьшилась. Если раньше основные доходы бюджета у нас давал нефтегазовый доход, то сегодня их доля меньше половины значительно. То есть она стала более диверсифицированной, наша экономика", - продолжил Костин. Третьей причиной является создание национальной инфраструктуры "во многих областях", подытожил он.
