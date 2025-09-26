Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР ожидает снижения экспортной цены на газ в дальнее зарубежье - 26.09.2025
МЭР ожидает снижения экспортной цены на газ в дальнее зарубежье
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает в 2025 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 4,1%, в 2026 году - на 3,9%, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В 2024 году средняя экспортная цена составляла 334,7 доллара за тысячу кубометров. По базовому прогнозу министерства, в 2025 году средняя цена составит 321 доллар за тысячу кубометров, в 2026 году - 308,4 доллара за тысячу кубометров. В 2027 году ожидается снижение до 292,8 доллара за тысячу кубометров, в 2028 году - до 289,3 доллара. Согласно консервативному сценарию Минэкономразвития, средняя цена в 2025 году также составит 321 доллар за тысячу кубометров. В 2026 году прогнозируется снижение до 282,1 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - до 243,6 доллара, в 2028 году - до 235,4 доллара. В апреле министерство ожидало, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5%, до 333,1 доллара за тысячу кубометров - как в консервативном, так и в базовом прогнозах. Минэкономразвития также прогнозировало в обоих сценариях дальнейшее снижение экспортной цены - до 311,4 доллара в 2026 году, 298,2 доллара в 2027 году и 294,1 доллара в 2028 году.
газ, россия
Энергетика, Газ, РОССИЯ
20:26 26.09.2025
 
МЭР ожидает снижения экспортной цены на газ в дальнее зарубежье

Минэкономразвития ожидает снижения средней экспортной цены на газ в 2025 году на 4,1%

© РИА Новости . Стрингер
Комплекс подготовки экспортного газа
Комплекс подготовки экспортного газа. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает в 2025 году снижения средней экспортной цены на газ из России в дальнее зарубежье на 4,1%, в 2026 году - на 3,9%, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте.
В 2024 году средняя экспортная цена составляла 334,7 доллара за тысячу кубометров.
По базовому прогнозу министерства, в 2025 году средняя цена составит 321 доллар за тысячу кубометров, в 2026 году - 308,4 доллара за тысячу кубометров. В 2027 году ожидается снижение до 292,8 доллара за тысячу кубометров, в 2028 году - до 289,3 доллара.
Согласно консервативному сценарию Минэкономразвития, средняя цена в 2025 году также составит 321 доллар за тысячу кубометров. В 2026 году прогнозируется снижение до 282,1 доллара за тысячу кубометров, в 2027 году - до 243,6 доллара, в 2028 году - до 235,4 доллара.
В апреле министерство ожидало, что средняя цена экспорта газа из России в дальнее зарубежье в 2025 году снизится на 0,5%, до 333,1 доллара за тысячу кубометров - как в консервативном, так и в базовом прогнозах. Минэкономразвития также прогнозировало в обоих сценариях дальнейшее снижение экспортной цены - до 311,4 доллара в 2026 году, 298,2 доллара в 2027 году и 294,1 доллара в 2028 году.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Минэкономразвития высказался об ожиданиях добычи нефти
20:18
 
Энергетика Газ РОССИЯ
 
 
