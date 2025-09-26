https://1prime.ru/20250926/energetika-862850861.html
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной
Все участники проходящего в Москве международного форума "Мировая атомная неделя" едины в признании безальтернативности технологий атомной энергетики для... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:40+0300
2025-09-26T19:40+0300
2025-09-26T19:40+0300
энергетика
россия
москва
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858935690_0:85:1641:1008_1920x0_80_0_0_7bdaf6045d70ab40e90ef1e8b05e06d0.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Все участники проходящего в Москве международного форума "Мировая атомная неделя" едины в признании безальтернативности технологий атомной энергетики для развития человечества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Очень важный вывод, к которому пришли все участники - о том, что нет никакой альтернативы применению атомной энергетики для формирования завтрашнего энергетического облика планеты. Не обойтись без атомных электростанций, если мы действительно хотим построить устойчивое будущее, прогнозируемое будущее, экологически защищенное, комфортное для человека. И в каком-то смысле это первый международный консенсус, который прозвучал именно в терминах безальтернативности использования атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам на полях форума.
https://1prime.ru/20250926/grossi-862835976.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858935690_90:0:1549:1094_1920x0_80_0_0_9abd0f2dbfcee387a7092ba59b374bc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной
Лихачев: участники "Мировой атомной недели" признали атомную энергетику безальтернативной