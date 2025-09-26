Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/energetika-862850861.html
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной
Все участники проходящего в Москве международного форума "Мировая атомная неделя" едины в признании безальтернативности технологий атомной энергетики для... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:40+0300
2025-09-26T19:40+0300
энергетика
россия
москва
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858935690_0:85:1641:1008_1920x0_80_0_0_7bdaf6045d70ab40e90ef1e8b05e06d0.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Все участники проходящего в Москве международного форума "Мировая атомная неделя" едины в признании безальтернативности технологий атомной энергетики для развития человечества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Очень важный вывод, к которому пришли все участники - о том, что нет никакой альтернативы применению атомной энергетики для формирования завтрашнего энергетического облика планеты. Не обойтись без атомных электростанций, если мы действительно хотим построить устойчивое будущее, прогнозируемое будущее, экологически защищенное, комфортное для человека. И в каком-то смысле это первый международный консенсус, который прозвучал именно в терминах безальтернативности использования атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам на полях форума.
https://1prime.ru/20250926/grossi-862835976.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858935690_90:0:1549:1094_1920x0_80_0_0_9abd0f2dbfcee387a7092ba59b374bc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, алексей лихачев, росатом
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
19:40 26.09.2025
 
"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной

Лихачев: участники "Мировой атомной недели" признали атомную энергетику безальтернативной

© Фото : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬNПроект атомной электростанции
Проект атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Проект атомной электростанции. Архивное фото
© Фото : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Все участники проходящего в Москве международного форума "Мировая атомная неделя" едины в признании безальтернативности технологий атомной энергетики для развития человечества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Очень важный вывод, к которому пришли все участники - о том, что нет никакой альтернативы применению атомной энергетики для формирования завтрашнего энергетического облика планеты. Не обойтись без атомных электростанций, если мы действительно хотим построить устойчивое будущее, прогнозируемое будущее, экологически защищенное, комфортное для человека. И в каком-то смысле это первый международный консенсус, который прозвучал именно в терминах безальтернативности использования атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам на полях форума.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Гросси оценил итоги встречи с Путиным
16:25
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала