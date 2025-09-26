https://1prime.ru/20250926/energetika-862850861.html

"Мировая атомная неделя" признала атомную энергетику безальтернативной

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Все участники проходящего в Москве международного форума "Мировая атомная неделя" едины в признании безальтернативности технологий атомной энергетики для развития человечества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Очень важный вывод, к которому пришли все участники - о том, что нет никакой альтернативы применению атомной энергетики для формирования завтрашнего энергетического облика планеты. Не обойтись без атомных электростанций, если мы действительно хотим построить устойчивое будущее, прогнозируемое будущее, экологически защищенное, комфортное для человека. И в каком-то смысле это первый международный консенсус, который прозвучал именно в терминах безальтернативности использования атомных технологий", - сказал Лихачев журналистам на полях форума.

