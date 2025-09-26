"Сахалинская энергия" ожидает снижения стоимости доставки оборудования

https://1prime.ru/20250926/energija-862793893.html

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен - ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2", ожидает, что появление регулярных рейсов через порт Корсаков по Северному морскому пути снизит стоимость доставки оборудования примерно на 40%, заявила замначальника департамента материально-технического снабжения и организации подрядных работ компании Оксана Гримова. Она отметила, выступая на международном дальневосточном энергетическом форуме "Энергия Сахалина", что сейчас на "Сахалин-2" оборудование доставляется всеми возможными способами - морем, по суше, воздухом. Однако в начале сентября 2024 года был совершен пробный рейс из Архангельска по Севморпути, на котором был перевезен 40-футовый контейнер с грузами "Сахалинской энергии". "К сожалению, на текущий момент это был единственный такой рейс. Мы возлагаем, когда (он - ред.) откроется в регулярном формате, очень большие надежды. Тем не менее, мы ожидаем, что там будут свои ограничения по сезонности доставки, а также мы ожидаем снижения стоимости доставки с использованием Северного морского пути на порядка 40%", - сказала Гримова. Согласно ее презентации, стоимость перевозки груза из Москвы в Южно-Сахалинск стандартным маршрутом составляет 21,2 рубля за килограмм. Это в 10 раз дороже, чем доставка из Москвы в Санкт-Петербург. Появление маршрута по Севморпути, по прогнозу, может снизить стоимость транспортировки до 12,9 рубля за килограмм. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.

