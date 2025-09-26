https://1prime.ru/20250926/energoproekt-862822199.html

В Китае рассказали о продвижении крупных энергопроектов с Россией

В Китае рассказали о продвижении крупных энергопроектов с Россией - 26.09.2025, ПРАЙМ

В Китае рассказали о продвижении крупных энергопроектов с Россией

Крупные китайско-российские проекты энергетического сотрудничества уверенно и энергично продвигаются, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. | 26.09.2025

ПЕКИН, 26 сен - ПРАЙМ. Крупные китайско-российские проекты энергетического сотрудничества уверенно и энергично продвигаются, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Крупные проекты сотрудничества уверенно и энергично продвигаются. Строительство Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу в целом продвигается успешно, а первый энергоблок, как ожидается, будет завершён в следующем году", - заявил Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине. Дин Сюэсян отметил, что нефтепровод в Китай стабильно поставляет нефть в соответствии с планом, а восточный маршрут газопровода "Сила Сибири" вышел на полную мощность в 38 миллиардов кубометров в год с опережением графика в декабре прошлого года. Сопредседателем межправкомиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Александр Новак. С участием "Росатома" в Китае строятся энергоблоки №№7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоки №№3 и 4 АЭС "Сюйдапу". Ввод новых блоков Тяньваньской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы, блоков АЭС "Сюйдапу" – на 2027-2028 годы.

