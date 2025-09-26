https://1prime.ru/20250926/evropa-862851492.html
Биржи Европы закрылись в плюсе
Биржи Европы закрылись в плюсе - 26.09.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:59+0300
2025-09-26T19:59+0300
2025-09-26T19:59+0300
экономика
рынок
индексы
европа
сша
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,77% - до 9 284,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,97%, до 7 870,68 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 23 739,47 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,6%, CAC 40 - на 0,2%, DAX - на 0,3%. Мировые инвесторы в пятницу оценивали заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. По словам аналитиков, такое решение было уже учтено рынками, в связи с чем это не оказало влияния на фармакологический сектор. "Это уже было учтено в ценах. Многие инвесторы ожидали введения таких пошлин, и это частично отразилось на оценках в секторе здравоохранения", - цитирует агентство Рейтер портфельного менеджера Edmond de Rothschild Asset Management Набиля Милали (Nabil Milali).
https://1prime.ru/20250926/rynok-862851226.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, европа, сша, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, США, DAX
Биржи Европы закрылись в плюсе
Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,77% - до 9 284,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,97%, до 7 870,68 пункта, немецкий DAX
- на 0,87%, до 23 739,47 пункта.
За неделю FTSE 100 вырос на 0,6%, CAC 40 - на 0,2%, DAX - на 0,3%.
Мировые инвесторы в пятницу оценивали заявления президента США Дональда Трампа
о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке.
По словам аналитиков, такое решение было уже учтено рынками, в связи с чем это не оказало влияния на фармакологический сектор.
"Это уже было учтено в ценах. Многие инвесторы ожидали введения таких пошлин, и это частично отразилось на оценках в секторе здравоохранения", - цитирует агентство Рейтер портфельного менеджера Edmond de Rothschild Asset Management Набиля Милали (Nabil Milali).
Российский рынок акций повысился в пятницу