Биржи Европы закрылись в плюсе

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,77% - до 9 284,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,97%, до 7 870,68 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 23 739,47 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,6%, CAC 40 - на 0,2%, DAX - на 0,3%. Мировые инвесторы в пятницу оценивали заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. По словам аналитиков, такое решение было уже учтено рынками, в связи с чем это не оказало влияния на фармакологический сектор. "Это уже было учтено в ценах. Многие инвесторы ожидали введения таких пошлин, и это частично отразилось на оценках в секторе здравоохранения", - цитирует агентство Рейтер портфельного менеджера Edmond de Rothschild Asset Management Набиля Милали (Nabil Milali).

