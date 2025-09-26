Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в плюсе - 26.09.2025
Биржи Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,77% - до 9 284,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,97%, до 7 870,68 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 23 739,47 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,6%, CAC 40 - на 0,2%, DAX - на 0,3%. Мировые инвесторы в пятницу оценивали заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке. По словам аналитиков, такое решение было уже учтено рынками, в связи с чем это не оказало влияния на фармакологический сектор. "Это уже было учтено в ценах. Многие инвесторы ожидали введения таких пошлин, и это частично отразилось на оценках в секторе здравоохранения", - цитирует агентство Рейтер портфельного менеджера Edmond de Rothschild Asset Management Набиля Милали (Nabil Milali).
19:59 26.09.2025
 
Биржи Европы закрылись в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли по итогам недели

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в плюсе в пределах 1%, неделю также завершили ростом, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,77% - до 9 284,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,97%, до 7 870,68 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 23 739,47 пункта.
За неделю FTSE 100 вырос на 0,6%, CAC 40 - на 0,2%, DAX - на 0,3%.
Мировые инвесторы в пятницу оценивали заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 октября пошлины в 100% на лекарственные препараты компаний, которые не строят заводы в Америке.
По словам аналитиков, такое решение было уже учтено рынками, в связи с чем это не оказало влияния на фармакологический сектор.
"Это уже было учтено в ценах. Многие инвесторы ожидали введения таких пошлин, и это частично отразилось на оценках в секторе здравоохранения", - цитирует агентство Рейтер портфельного менеджера Edmond de Rothschild Asset Management Набиля Милали (Nabil Milali).
Российский рынок акций повысился в пятницу
