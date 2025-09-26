Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа - 26.09.2025
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа
Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине может привести к разрушению Европейского союза, сообщает хорватское издание... | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине может привести к разрушению Европейского союза, сообщает хорватское издание Geopolitika.news."Только полные идиоты и геополитические слепцы могут радоваться развороту Трампа в вопросе Украины. &lt;…&gt; Вчера Трамп в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН буквально "размазал" Европу. О европейских странах он сказал, что они "катятся в ад" из-за бесконтрольной миграции и зеленой политики! И вот такой Европе он поручает помочь Украине победить русских", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что настойчивые попытки ЕС привлечь Трампа на свою сторону в украинском вопросе могут в конечном итоге привести либо к экономическому кризису в Европе, либо к ее вовлечению в прямой конфликт с Россией..Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа

GN: Европе не стоит радоваться изменению позиции Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине может привести к разрушению Европейского союза, сообщает хорватское издание Geopolitika.news.
"Только полные идиоты и геополитические слепцы могут радоваться развороту Трампа в вопросе Украины. <…> Вчера Трамп в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН буквально "размазал" Европу. О европейских странах он сказал, что они "катятся в ад" из-за бесконтрольной миграции и зеленой политики! И вот такой Европе он поручает помочь Украине победить русских", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что настойчивые попытки ЕС привлечь Трампа на свою сторону в украинском вопросе могут в конечном итоге привести либо к экономическому кризису в Европе, либо к ее вовлечению в прямой конфликт с Россией..
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
УКРАИНАЕВРОПАЗАПАДДональд ТрампДмитрий ПесковООНЕСНАТО
 
 
