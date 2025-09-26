https://1prime.ru/20250926/evropa-862859103.html

"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине может привести к разрушению Европейского союза, сообщает хорватское издание Geopolitika.news."Только полные идиоты и геополитические слепцы могут радоваться развороту Трампа в вопросе Украины. <…> Вчера Трамп в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН буквально "размазал" Европу. О европейских странах он сказал, что они "катятся в ад" из-за бесконтрольной миграции и зеленой политики! И вот такой Европе он поручает помочь Украине победить русских", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что настойчивые попытки ЕС привлечь Трампа на свою сторону в украинском вопросе могут в конечном итоге привести либо к экономическому кризису в Европе, либо к ее вовлечению в прямой конфликт с Россией..Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО "способна завоевать все утраченные земли".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

2025

