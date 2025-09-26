https://1prime.ru/20250926/fao-862831342.html

Почти треть населения мира испытывает нехватку продовольствия, заявила ФАО

ЖЕНЕВА, 26 сен – ПРАЙМ. Почти треть населения мира, или 2,3 миллиарда человек, испытывают умеренную или острую нехватку продовольствия, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Около 28% населения мира – почти 2,3 миллиарда человек – в 2024 году испытывали умеренную или серьезную нехватку продовольствия", - сообщил на брифинге в Женеве главный специалист по статистике ФАО Хосе Росеро Монкайо. За последние 10 лет, с 2015 года, наблюдался существенный рост доли населения, сталкивающегося с нехваткой продовольствия: в 2015 году она составляла 21,4%, или 1,6 миллиарда человек. По оценкам ФАО, 8,2% населения мира, вероятно, столкнулись с голодом в 2024 году. Одной из главных проблем там назвали "аномалии цен на продовольствие" - показатель, который остается в три раза выше среднего за 2015–2019 годы "из-за сохраняющейся геополитической напряженности и погодных катаклизмов". В период с 2019 по 2023 год лишь 65% женщин детородного возраста достигли минимального разнообразия рациона питания, при этом ситуация остаётся сложной в странах Африки к югу от Сахары, Центральной Азии и Южной Азии, отметили в ФАО. В ООН сообщили, что в странах с низким и средним уровнем заработка годовой доход аграриев часто составляет менее 1500 долларов США. Отмечается, что с 2015 года был достигнут скромный прогресс в обеспечении устойчивого сельского хозяйства, наряду с улучшениями в сохранении генетических ресурсов животных и эффективности водопользования, которая выросла на 23% в период с 2015 по 2022 год. Однако в таких регионах, как Западная Азия и Северная Африка, сохраняется острая нехватка воды. Мировые рыбные запасы продолжают сокращаться, несмотря на более строгие международные меры. Сокращения лесных массивов остаются высокими из-за расширения сельского хозяйства, также отметили в ФАО.

