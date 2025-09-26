Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике снизится до нуля - 26.09.2025
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике снизится до нуля
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике снизится до нуля - 26.09.2025, ПРАЙМ
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике снизится до нуля
Перекрестное субсидирование (процесс, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше) снизится до нуля в течение 10 | 26.09.2025, ПРАЙМ
рф, россия, фас рф
Экономика, РФ, РОССИЯ, ФАС РФ
22:39 26.09.2025
 
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике снизится до нуля

ФАС: перекрестное субсидирование в электроэнергетике снизится до нуля в течение 10 лет

КАЗАНЬ, 26 сен - ПРАЙМ. Перекрестное субсидирование (процесс, когда бизнес платит за электроэнергию по повышенным тарифам, чтобы население платило меньше) снизится до нуля в течение 10 лет, заявил РИА Новости начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Васильев в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Энерготактика – 2025".
"Перекрестное субсидирование составляет 339 миллиардов на 2025 год… За 7-10 лет мы снизим диапазон этого значения… Скорее всего, 10-летний период наиболее вероятен. За 7 лет большая часть изменений будет сделана, а потом еще оставшиеся 3 года будем докручивать другие параметры, которые не связаны с дифтарифами. Через примерно 10 лет перекрестное субсидирование будет равно нулю", - сказал он.
В мае Васильев отмечал, что планирует добиться "заморозки" перекрестного субсидирования в электроэнергетике в этом году на достигнутых уровнях. Он добавлял, что с помощью решения проблемы перекрестного субсидирования можно создать источник для модернизации электросетевой отрасли.
С 1 января начали действовать разработанные ФАС пороговые значения объемов потребления электроэнергии для каждого тарифа. Дифференцированные тарифы введены в субъектах РФ, где есть превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования.
ФАС изучит новые правила обработки возвратов товаров Ozon
19 сентября, 16:11
