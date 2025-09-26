https://1prime.ru/20250926/fns-862805614.html

ФНС России и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

2025-09-26T10:46+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Федеральное налоговое ведомство ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования, сообщили в российском ведомстве по итогам заседания руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС в Манаусе. "Руководитель ФНС России Даниил Егоров и руководитель Федерального Налогового Ведомства ОАЭ Халид Али Аль Бустани подписали Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве между налоговыми ведомствами на полях заседания руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС в Манаусе", - говорится в сообщении. Так, в качестве приоритетных направлений сотрудничества определены обмен опытом цифровой трансформации налогового администрирования, обучающие программы, а также координация работы на международном уровне и участие в организации семинаров, сессий, рабочих групп и рабочих визитов, связанных с налоговым администрированием. "Меморандум был подписан по результатам проведения совместных встреч налоговых ведомств России и ОАЭ, в рамках которых были представлены решения ФНС России в области цифровизации налогового администрирования. ФНС России активно развивает взаимодействие с налоговыми администрациями дружественных стран и приветствует обмен опытом в области налогового администрирования", - отметили в российском налоговом ведомстве. Данное соглашение подписано в рамках заседания руководителей и экспертов налоговых служб БРИКС, прошедшего в бразильском Манаусе, сообщили в ФНС. "На мероприятии были представлены итоги деятельности рабочих групп. Так, планируется развивать маркетплейс цифровых решений (BRICS Tax Collaboration Tool), а также образовательные курсы для сотрудников, работающих с налогоплательщиками, и руководителей среднего звена. Будет опубликован в открытом доступе и сборник кадровых практик и решений, применяемых налоговыми службами стран БРИКС", - отмечается в сообщении. Руководители налоговых служб стран БРИКС также обсудили работу по созданию сети поддержки налогоплательщиков (BRICS Tax Support Network), которая стала одним из основных приоритетов налогового сотрудничества БРИКС в текущем году, отмечается в сообщении. "Сеть должна помогать налогоплательщикам, работающим на рынках стран объединения, получать разъяснения, ответы на возникающие вопросы и практическую помощь в части администрирования своей деятельности в соответствующей стране БРИКС. В течение года был проведен пилотный обмен – запросы 442 крупных российских налогоплательщиков были направлены в адрес Бразилии, Китая, Индии, Ирана и ОАЭ", - говорится в сообщении. Кроме того, ФНС РФ представила разработанный прототип интерактивной библиотеки знаний об особенностях налогообложения в странах БРИКС (BRICS Tax Knowledge Hub). Библиотека позволит агрегировать ссылки на официальные ресурсы налоговых администраций объединения, справочные материалы по ключевым налоговым практикам и разделы с ответами на реальные вопросы налогоплательщиков, основанные в том числе на работе Сети BRICS Tax Support Network, также рассказали в российском ведомстве.

