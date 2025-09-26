https://1prime.ru/20250926/fsb-862803029.html

В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии

В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии - 26.09.2025, ПРАЙМ

В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии

Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:15+0300

2025-09-26T10:15+0300

2025-09-26T10:15+0300

происшествия

общество

россия

рф

киев

украина

росгвардия

фсб

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержан гражданин РФ 1975 года рождения, завербованный Киевом. В Луганске он изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно, которое "должен был заложить под служебный автомобиль офицера" Росгвардии. При обыске у него изъяты компоненты СВУ, взрывчатые вещества и переписка с координаторами с Украины. "УМВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России", - добавили в ФСБ.

https://1prime.ru/20250820/fsb-860968769.html

рф

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, киев, украина, росгвардия, фсб, мвд