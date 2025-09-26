https://1prime.ru/20250926/fsb-862803029.html
В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии
В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии - 26.09.2025, ПРАЙМ
В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии
Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить...
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержан гражданин РФ 1975 года рождения, завербованный Киевом. В Луганске он изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно, которое "должен был заложить под служебный автомобиль офицера" Росгвардии. При обыске у него изъяты компоненты СВУ, взрывчатые вещества и переписка с координаторами с Украины. "УМВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России", - добавили в ФСБ.
В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии
