В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии
2025-09-26T10:15+0300
2025-09-26T10:15+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержан гражданин РФ 1975 года рождения, завербованный Киевом. В Луганске он изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно, которое "должен был заложить под служебный автомобиль офицера" Росгвардии. При обыске у него изъяты компоненты СВУ, взрывчатые вещества и переписка с координаторами с Украины. "УМВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России", - добавили в ФСБ.
10:15 26.09.2025
 
В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии

ФСБ: в Луганске предотвратили покушение на офицера Росгвардии

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предотвращено готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержанный должен был подложить бомбу дистанционного действия под машину офицера, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержан гражданин РФ 1975 года рождения, завербованный Киевом. В Луганске он изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно, которое "должен был заложить под служебный автомобиль офицера" Росгвардии. При обыске у него изъяты компоненты СВУ, взрывчатые вещества и переписка с координаторами с Украины.
"УМВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России", - добавили в ФСБ.
