"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ - 26.09.2025
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ - 26.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ
Транспортировка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена, плановые работы на газопроводе успешно выполнены, сообщил "Газпром". | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T10:30+0300
2025-09-26T10:31+0300
энергетика
газ
россия
китай
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11894d64eababf47f79b3e6a57fdb2db.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Транспортировка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена, плановые работы на газопроводе успешно выполнены, сообщил "Газпром"."На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Они проводились с 18 по 26 сентября. Транспортировка газа, приостановленная на время профилактики, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года."Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
газ, россия, китай, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
10:30 26.09.2025 (обновлено: 10:31 26.09.2025)
 
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ

«Газпром»: «Сила Сибири» возобновила транспортировку газа в Китай

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Транспортировка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена, плановые работы на газопроводе успешно выполнены, сообщил "Газпром".
"На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Они проводились с 18 по 26 сентября. Транспортировка газа, приостановленная на время профилактики, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года.
"Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
