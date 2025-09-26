https://1prime.ru/20250926/gazprom-862804429.html

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ - 26.09.2025, ПРАЙМ

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после плановых работ

Транспортировка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена, плановые работы на газопроводе успешно выполнены, сообщил "Газпром". | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T10:30+0300

2025-09-26T10:30+0300

2025-09-26T10:31+0300

энергетика

газ

россия

китай

газпром

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11894d64eababf47f79b3e6a57fdb2db.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Транспортировка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена, плановые работы на газопроводе успешно выполнены, сообщил "Газпром"."На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Они проводились с 18 по 26 сентября. Транспортировка газа, приостановленная на время профилактики, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года."Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.

https://1prime.ru/20250918/preferentsii-862439770.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, китай, газпром, газопровод "сила сибири"