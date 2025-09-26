https://1prime.ru/20250926/goroda-862794014.html
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев
2025-09-26T06:32+0300
2025-09-26T06:32+0300
2025-09-26T06:32+0300
бизнес
россия
туризм
санкт-петербург
белоруссия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862794014.jpg?1758857562
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань - самые посещаемые российские города среди иностранцев, говорится в совместном исследовании туроператора "Алеан" и гостиничного оператора Cosmos Hotel Group о трендах туризма и индустрии гостеприимства летом 2025 года, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В топ городов-лидеров среди иностранных гостей всей сети Cosmos вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань. Чаще всего в отелях сети останавливались туристы из Китая, Беларуси, Ирана, Индии и ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии", - говорится в исследовании.
В целом сеть отелей Cosmos зафиксировала летом рост числа иностранных гостей в годовом выражении.
В частности, по словам вице-президента по коммерческой деятельности и маркетингу Cosmos Hotel Group Елены Махровой, этим летом в отелях сети Cosmos в Москве остановилось почти на 50% больше иностранных туристов, чем прошлым.
"В столицу приезжают граждане Беларуси, Китая, Казахстана, Индии и Турции. Что касается Санкт-Петербурга, в кластере отелей Cosmos мы видим наибольший рост числа иностранных гостей из Индии, Турции и Беларуси - почти в два раза год к году. Также в Санкт-Петербурге существенно вырос процент туристов из Вьетнама - более чем в три раза", - отметила она.
В портфель Cosmos Hotel Group 41 отель категорий от "трех звезд" (городские отели) до "пяти звезд" (отели премиум-класса) в 26 городах России.
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев
