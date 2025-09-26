Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев - 26.09.2025
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев - 26.09.2025, ПРАЙМ
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань - самые посещаемые российские города среди иностранцев, говорится в совместном исследовании... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T06:32+0300
2025-09-26T06:32+0300
бизнес
россия
туризм
санкт-петербург
белоруссия
индия
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань - самые посещаемые российские города среди иностранцев, говорится в совместном исследовании туроператора "Алеан" и гостиничного оператора Cosmos Hotel Group о трендах туризма и индустрии гостеприимства летом 2025 года, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В топ городов-лидеров среди иностранных гостей всей сети Cosmos вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань. Чаще всего в отелях сети останавливались туристы из Китая, Беларуси, Ирана, Индии и ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии", - говорится в исследовании. В целом сеть отелей Cosmos зафиксировала летом рост числа иностранных гостей в годовом выражении. В частности, по словам вице-президента по коммерческой деятельности и маркетингу Cosmos Hotel Group Елены Махровой, этим летом в отелях сети Cosmos в Москве остановилось почти на 50% больше иностранных туристов, чем прошлым. "В столицу приезжают граждане Беларуси, Китая, Казахстана, Индии и Турции. Что касается Санкт-Петербурга, в кластере отелей Cosmos мы видим наибольший рост числа иностранных гостей из Индии, Турции и Беларуси - почти в два раза год к году. Также в Санкт-Петербурге существенно вырос процент туристов из Вьетнама - более чем в три раза", - отметила она. В портфель Cosmos Hotel Group 41 отель категорий от "трех звезд" (городские отели) до "пяти звезд" (отели премиум-класса) в 26 городах России.
санкт-петербург
белоруссия
индия
бизнес, россия, туризм, санкт-петербург, белоруссия, индия
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ
06:32 26.09.2025
 
Названы самые посещаемые российские города среди иностранцев

«Алеан» назвал самые посещаемые российские города среди иностранцев летом

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань - самые посещаемые российские города среди иностранцев, говорится в совместном исследовании туроператора "Алеан" и гостиничного оператора Cosmos Hotel Group о трендах туризма и индустрии гостеприимства летом 2025 года, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В топ городов-лидеров среди иностранных гостей всей сети Cosmos вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань. Чаще всего в отелях сети останавливались туристы из Китая, Беларуси, Ирана, Индии и ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии", - говорится в исследовании.
В целом сеть отелей Cosmos зафиксировала летом рост числа иностранных гостей в годовом выражении.
В частности, по словам вице-президента по коммерческой деятельности и маркетингу Cosmos Hotel Group Елены Махровой, этим летом в отелях сети Cosmos в Москве остановилось почти на 50% больше иностранных туристов, чем прошлым.
"В столицу приезжают граждане Беларуси, Китая, Казахстана, Индии и Турции. Что касается Санкт-Петербурга, в кластере отелей Cosmos мы видим наибольший рост числа иностранных гостей из Индии, Турции и Беларуси - почти в два раза год к году. Также в Санкт-Петербурге существенно вырос процент туристов из Вьетнама - более чем в три раза", - отметила она.
В портфель Cosmos Hotel Group 41 отель категорий от "трех звезд" (городские отели) до "пяти звезд" (отели премиум-класса) в 26 городах России.
 
