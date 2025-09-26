Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250926/gosduma-862791631.html
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить продолжительность... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T02:01+0300
2025-09-26T02:01+0300
общество
экономика
рф
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862791631.jpg?1758841293
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более 6 часов с сохранением полной заработной платы", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что реализация данной инициативы позволит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на организм беременной женщины, негативно влияющие на течение беременности из-за страха сокращения зарплаты или потери работы. Он отметил, что период беременности сопровождается значительной физиологической перестройкой, и работа в течение полного 8-часового рабочего дня сопряжена с рисками для здоровья матери и ребенка. "К огромному сожалению, многие работодатели не обращают никакого внимания на такие особые обстоятельства. Они вынуждают женщин во время беременности работать, как и прежде, а некоторые всеми неправдами даже пытаются добиться их увольнения по собственному желанию. Ситуация сложная, и мы предлагаем официально сократить продолжительность рабочего дня, чтобы упростить жизнь беременных женщин до ухода в декрет. Кроме того, "Справедливая Россия" предлагает предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности, и такой законопроект в нынешнем году мы внесли на рассмотрение Госдумы", - добавил политик. Комментируя инициативу Лантратова рассказала, что, согласно статистике, рождаемость падает. "Запущен нацпроект "Семья", но если мы хотим, чтобы семьи смело рожали вторых и третьих детей, нужно создавать реальные условия для этого. Сейчас нередко будущей маме приходится выбирать между здоровьем ребенка и своей работой. Беременность - это огромная нагрузка на организм. А 8-часовой рабочий день для многих становится непосильным трудом. Также считаем, что инициатива в целом будет способствовать уменьшению стресса и страха перед финансовыми потерями, повысит уверенность женщин в завтрашнем дне - а значит, будет укрепляться и желание стать мамой", - сообщила РИА Новости глава думского комитета.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, сергей миронов, госдума
Общество , Экономика, РФ, Сергей Миронов, Госдума
02:01 26.09.2025
 
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных

В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более 6 часов с сохранением полной заработной платы", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что реализация данной инициативы позволит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на организм беременной женщины, негативно влияющие на течение беременности из-за страха сокращения зарплаты или потери работы.
Он отметил, что период беременности сопровождается значительной физиологической перестройкой, и работа в течение полного 8-часового рабочего дня сопряжена с рисками для здоровья матери и ребенка.
"К огромному сожалению, многие работодатели не обращают никакого внимания на такие особые обстоятельства. Они вынуждают женщин во время беременности работать, как и прежде, а некоторые всеми неправдами даже пытаются добиться их увольнения по собственному желанию. Ситуация сложная, и мы предлагаем официально сократить продолжительность рабочего дня, чтобы упростить жизнь беременных женщин до ухода в декрет. Кроме того, "Справедливая Россия" предлагает предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности, и такой законопроект в нынешнем году мы внесли на рассмотрение Госдумы", - добавил политик.
Комментируя инициативу Лантратова рассказала, что, согласно статистике, рождаемость падает.
"Запущен нацпроект "Семья", но если мы хотим, чтобы семьи смело рожали вторых и третьих детей, нужно создавать реальные условия для этого. Сейчас нередко будущей маме приходится выбирать между здоровьем ребенка и своей работой. Беременность - это огромная нагрузка на организм. А 8-часовой рабочий день для многих становится непосильным трудом. Также считаем, что инициатива в целом будет способствовать уменьшению стресса и страха перед финансовыми потерями, повысит уверенность женщин в завтрашнем дне - а значит, будет укрепляться и желание стать мамой", - сообщила РИА Новости глава думского комитета.
 
ЭкономикаОбществоРФСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала