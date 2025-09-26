https://1prime.ru/20250926/gosduma-862791631.html
В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до шести часов с сохранением полной зарплаты, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более 6 часов с сохранением полной заработной платы", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что реализация данной инициативы позволит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на организм беременной женщины, негативно влияющие на течение беременности из-за страха сокращения зарплаты или потери работы.
Он отметил, что период беременности сопровождается значительной физиологической перестройкой, и работа в течение полного 8-часового рабочего дня сопряжена с рисками для здоровья матери и ребенка.
"К огромному сожалению, многие работодатели не обращают никакого внимания на такие особые обстоятельства. Они вынуждают женщин во время беременности работать, как и прежде, а некоторые всеми неправдами даже пытаются добиться их увольнения по собственному желанию. Ситуация сложная, и мы предлагаем официально сократить продолжительность рабочего дня, чтобы упростить жизнь беременных женщин до ухода в декрет. Кроме того, "Справедливая Россия" предлагает предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности, и такой законопроект в нынешнем году мы внесли на рассмотрение Госдумы", - добавил политик.
Комментируя инициативу Лантратова рассказала, что, согласно статистике, рождаемость падает.
"Запущен нацпроект "Семья", но если мы хотим, чтобы семьи смело рожали вторых и третьих детей, нужно создавать реальные условия для этого. Сейчас нередко будущей маме приходится выбирать между здоровьем ребенка и своей работой. Беременность - это огромная нагрузка на организм. А 8-часовой рабочий день для многих становится непосильным трудом. Также считаем, что инициатива в целом будет способствовать уменьшению стресса и страха перед финансовыми потерями, повысит уверенность женщин в завтрашнем дне - а значит, будет укрепляться и желание стать мамой", - сообщила РИА Новости глава думского комитета.
