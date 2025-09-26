Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой - 26.09.2025
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой
2025-09-26T23:57+0300
2025-09-26T23:57+0300
энергетика
греция
европа
северная африка
кириакос мицотакис
оон
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Греция стремится стать энергетическим узлом, соединяющим Европу с Ближним Востоком и Северной Африкой, заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Мы стремимся стать гарантом энергетической безопасности, соединяя Европу с Северной Африкой и Ближним Востоком", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН. В качестве примеров уже реализуемых проектов Мицотакис назвал прокладку подводного кабеля между Грецией, Кипром и Израилем (Great Sea Interconnector) и проект по объединению электросетей Греции и Египта (GREGY Interconnector), который будет передавать экологически чистую электроэнергию из Египта в Европу через Грецию. Эти проекты, по словам премьер-министра, разнообразят источники энергоснабжения Европы и ускорят "зеленый переход". Мицотакис также заметил, что, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, ископаемое топливо продолжит играть важную роль в мировой экономике. По его словам, Греция инвестирует в инфраструктуру, которая сделает ее региональным СПГ-узлом.
греция, европа, северная африка, кириакос мицотакис, оон
Энергетика, ГРЕЦИЯ, ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Кириакос Мицотакис, ООН
23:57 26.09.2025
 
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой

Мицотакис: Греция стремится стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Греции
Флаг Греции - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Флаг Греции. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Греция стремится стать энергетическим узлом, соединяющим Европу с Ближним Востоком и Северной Африкой, заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Мы стремимся стать гарантом энергетической безопасности, соединяя Европу с Северной Африкой и Ближним Востоком", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
В качестве примеров уже реализуемых проектов Мицотакис назвал прокладку подводного кабеля между Грецией, Кипром и Израилем (Great Sea Interconnector) и проект по объединению электросетей Греции и Египта (GREGY Interconnector), который будет передавать экологически чистую электроэнергию из Египта в Европу через Грецию. Эти проекты, по словам премьер-министра, разнообразят источники энергоснабжения Европы и ускорят "зеленый переход".
Мицотакис также заметил, что, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, ископаемое топливо продолжит играть важную роль в мировой экономике. По его словам, Греция инвестирует в инфраструктуру, которая сделает ее региональным СПГ-узлом.
Греция и США обсудили замену российского газа американским, пишут СМИ
24 сентября, 22:04
24 сентября, 22:04
 
