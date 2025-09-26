https://1prime.ru/20250926/gretsiya-862861668.html
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой - 26.09.2025
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой
Греция стремится стать энергетическим узлом, соединяющим Европу с Ближним Востоком и Северной Африкой, заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T23:57+0300
2025-09-26T23:57+0300
2025-09-26T23:57+0300
энергетика
греция
европа
северная африка
кириакос мицотакис
оон
ООН, 26 сен - ПРАЙМ. Греция стремится стать энергетическим узлом, соединяющим Европу с Ближним Востоком и Северной Африкой, заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Мы стремимся стать гарантом энергетической безопасности, соединяя Европу с Северной Африкой и Ближним Востоком", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН. В качестве примеров уже реализуемых проектов Мицотакис назвал прокладку подводного кабеля между Грецией, Кипром и Израилем (Great Sea Interconnector) и проект по объединению электросетей Греции и Египта (GREGY Interconnector), который будет передавать экологически чистую электроэнергию из Египта в Европу через Грецию. Эти проекты, по словам премьер-министра, разнообразят источники энергоснабжения Европы и ускорят "зеленый переход". Мицотакис также заметил, что, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, ископаемое топливо продолжит играть важную роль в мировой экономике. По его словам, Греция инвестирует в инфраструктуру, которая сделает ее региональным СПГ-узлом.
греция
европа
северная африка
Новости
греция, европа, северная африка, кириакос мицотакис, оон
Энергетика, ГРЕЦИЯ, ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Кириакос Мицотакис, ООН
Греция хочет стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой
Мицотакис: Греция стремится стать энергетическим узлом между Европой, Азией и Африкой