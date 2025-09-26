https://1prime.ru/20250926/grossi--862826289.html

Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента

2025-09-26T14:39+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. "Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели". Гросси также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне. "Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.

