Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента - 26.09.2025, ПРАЙМ
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. | 26.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. "Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели". Гросси также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне. "Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.
украина
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента
Гросси призвал искать способы избежать ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине.
"Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели".
Гросси
также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным
накануне.
"Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.
