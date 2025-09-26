Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250926/grossi--862826289.html
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента - 26.09.2025, ПРАЙМ
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:39+0300
2025-09-26T14:39+0300
политика
мировая экономика
украина
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83388/01/833880180_0:143:2965:1811_1920x0_80_0_0_56fb40e7cf5a700b6a6c23bebc08268d.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. "Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели". Гросси также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне. "Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.
https://1prime.ru/20250926/rosatom-862817253.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83388/01/833880180_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ef210ad29d918a0dc376b98057d33174.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ
14:39 26.09.2025
 
Гросси призвал искать способы предотвращения ядерного инцидента

Гросси призвал искать способы избежать ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что необходимо продолжать искать способы избежания ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине.
"Наша обязанность - это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели".
Гросси также отметил важность своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне.
"Это была очень важная беседа с президентом", - добавил он.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на брифинге по итогам встречи в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Лихачев и Гросси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
13:07
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала