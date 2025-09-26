https://1prime.ru/20250926/grossi--862827081.html
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС. "Конечно, обсудили ядерный аспект конфликта, это ЗАЭС", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели".
