Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве

Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве

2025-09-26T14:52+0300

энергетика

россия

москва

рафаэль гросси

алексей лихачев

росатом

магатэ

запорожская аэс

ВЕНА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной. Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. "Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.

москва

