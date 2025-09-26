Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве - 26.09.2025
Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности... | 26.09.2025, ПРАЙМ
ВЕНА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной. Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. "Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве

ВЕНА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной.
Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
"Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Лихачев рассказал о возможном сотрудничестве с белорусской АЭС
