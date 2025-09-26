https://1prime.ru/20250926/grossi--862827907.html
Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве
Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве - 26.09.2025, ПРАЙМ
Гросси оценил встречу с Лихачевым в Москве
26.09.2025
ВЕНА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) своевременной. Ранее "Росатом" сообщил, что Лихачев и Гросси провели в пятницу встречу в Москве, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. "Своевременная встреча с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности и охраны на Запорожской АЭС", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
