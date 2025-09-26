https://1prime.ru/20250926/grossi-862845623.html

МАГАТЭ не видит признаков повышения уровня обогащения урана в Иране

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси. "Пока что мы не видим прямых знаков на то, что Иран готовится к обогащению урана. Мощности по обогащению урана у них есть. Обогащение происходит на комплексах центрифуг. Часть эти центрифуг были уничтожены, но не все, то есть теоретически у Ирана остается возможность продолжать обогащать уран", - заявил Гросси в эфире телеканала "Россия 24".

