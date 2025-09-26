Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ не видит признаков повышения уровня обогащения урана в Иране
МАГАТЭ не видит признаков повышения уровня обогащения урана в Иране
2025-09-26T17:47+0300
2025-09-26T17:47+0300
энергетика
газ
иран
тегеран
рафаэль гросси
магатэ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси. "Пока что мы не видим прямых знаков на то, что Иран готовится к обогащению урана. Мощности по обогащению урана у них есть. Обогащение происходит на комплексах центрифуг. Часть эти центрифуг были уничтожены, но не все, то есть теоретически у Ирана остается возможность продолжать обогащать уран", - заявил Гросси в эфире телеканала "Россия 24".
газ, иран, тегеран, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Газ, ИРАН, Тегеран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
17:47 26.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский | Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.
"Пока что мы не видим прямых знаков на то, что Иран готовится к обогащению урана. Мощности по обогащению урана у них есть. Обогащение происходит на комплексах центрифуг. Часть эти центрифуг были уничтожены, но не все, то есть теоретически у Ирана остается возможность продолжать обогащать уран", - заявил Гросси в эфире телеканала "Россия 24".
