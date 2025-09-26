https://1prime.ru/20250926/ija-862794105.html

Более половины россиян поддерживают внедрение ИИ в банковские процессы

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Более половины россиян поддерживают внедрение искусственного интеллекта в банковские процессы, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости. "По данным исследования Россельхозбанка, 54% опрошенных россиян поддерживают частичное внедрение ИИ в банковские процессы", - говорится в материалах. По данным исследования, полностью за технологический прорыв выступают 22% респондентов, тогда как 24% пока относятся к инновациям с осторожностью. Ключевое преимущество искусственного интеллекта, по мнению участников исследования Россельхозбанка, - освобождение от рутинных операций и их автоматизация (34%). На втором месте - ускорение обработки процессов (32%). Безопасность (13%) и прогнозирование (11%) оказались менее значимыми. "Мнения разделились в части готовности ИИ передать планирование своими финансами - использовать его как дополнительный инструмент контроля доходов и расходов готовы 43% опрошенных, в то время как 42% опрошенных вовсе отказались от использования искусственного интеллекта при финансовом планировании. Оставшаяся часть респондентов - а это 15% - готовы полностью довериться ИИ для управления своим бюджетом", - указывают аналитики. При этом отмечается, что россияне видят потенциал искусственного интеллекта и в инвестировании доходов: 40% опрошенных рискнули бы вложить до 10% своих доходов под управление алгоритмов. Еще 20% допустили бы передать в ведение ИИ сумму до 30% от своих доходов для инвестиций, и только 3% готовы передать под контроль ИИ для инвестиций более 30% дохода. "При этом 37% выразили неготовность к автоматизированному инвестированию с помощью ИИ", - заключили аналитики.

