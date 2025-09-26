https://1prime.ru/20250926/indiya--862810927.html

Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства

Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства - 26.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства

Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T11:40+0300

2025-09-26T11:40+0300

2025-09-26T11:40+0300

экономика

россия

бизнес

индия

росрыболовство

агроэкспорт

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В рамках визита с нашими индийскими коллегами удалось договориться о подписании меморандума о сотрудничестве в таких сферах, как научные исследования, образование, обмен опытом в области промышленного рыболовства и аквакультуры. Я думаю, что в рамках этого визита сотрудничество с Индией в области рыболовства будет динамично развиваться", - сказал Шестаков. "До этого такого взаимодействия у нас не было. И сейчас мы об этом взаимодействии договорились. Надеемся, что наши коллеги также активно будут поддерживать это направление сотрудничества", - добавил он. Он отметил, что для России очень важно поставлять на индийский рынок белую рыбу и минтай. "Поставки наших крабов очень важны, но пока здесь достаточно высокие пошлины для наших товаров", - добавил глава Росрыболовства. С 25 по 28 сентября в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний - экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране. В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 квадратных метров. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.

https://1prime.ru/20250926/postavki--862803900.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, индия, росрыболовство, агроэкспорт, минсельхоз