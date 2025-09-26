https://1prime.ru/20250926/indiya--862810927.html
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства - 26.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства
Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T11:40+0300
2025-09-26T11:40+0300
2025-09-26T11:40+0300
экономика
россия
бизнес
индия
росрыболовство
агроэкспорт
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В рамках визита с нашими индийскими коллегами удалось договориться о подписании меморандума о сотрудничестве в таких сферах, как научные исследования, образование, обмен опытом в области промышленного рыболовства и аквакультуры. Я думаю, что в рамках этого визита сотрудничество с Индией в области рыболовства будет динамично развиваться", - сказал Шестаков. "До этого такого взаимодействия у нас не было. И сейчас мы об этом взаимодействии договорились. Надеемся, что наши коллеги также активно будут поддерживать это направление сотрудничества", - добавил он. Он отметил, что для России очень важно поставлять на индийский рынок белую рыбу и минтай. "Поставки наших крабов очень важны, но пока здесь достаточно высокие пошлины для наших товаров", - добавил глава Росрыболовства. С 25 по 28 сентября в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний - экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране. В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 квадратных метров. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.
https://1prime.ru/20250926/postavki--862803900.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, индия, росрыболовство, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Росрыболовство, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия и Индия договорились о сотрудничестве в области рыболовства
Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве в области рыболовства
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в области рыболовства, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"В рамках визита с нашими индийскими коллегами удалось договориться о подписании меморандума о сотрудничестве в таких сферах, как научные исследования, образование, обмен опытом в области промышленного рыболовства и аквакультуры. Я думаю, что в рамках этого визита сотрудничество с Индией
в области рыболовства будет динамично развиваться", - сказал Шестаков.
"До этого такого взаимодействия у нас не было. И сейчас мы об этом взаимодействии договорились. Надеемся, что наши коллеги также активно будут поддерживать это направление сотрудничества", - добавил он.
Он отметил, что для России очень важно поставлять на индийский рынок белую рыбу и минтай. "Поставки наших крабов очень важны, но пока здесь достаточно высокие пошлины для наших товаров", - добавил глава Росрыболовства
.
С 25 по 28 сентября в Нью-Дели Минсельхоз
России и Федеральный центр "Агроэкспорт
" проводят деловую миссию российских компаний - экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.
В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 квадратных метров. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.
Эксперт рассказала об экспорте товаров повседневного спроса в Индию