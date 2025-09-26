Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор оценил объем экспорта продукции АПК в Индию
Россельхознадзор оценил объем экспорта продукции АПК в Индию
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам 2024 года поставила в Индию продукцию агропромышленного комплекса на 2,6 миллиарда долларов, заявил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "У нас за 2024 год положительный баланс с Индией. Мы поставили в 2,5 раза больше продукции, чем Индия. Это где-то 2,6 миллиарда долларов, а Индия поставила на 1 миллиард долларов", - сказал Данкверт. Он отметил, что достаточно большое количество российской продукции АПК разрешено поставлять в Индию. "В первую очередь это, конечно, растительные масла, подсолнечное масло, соевое, рапсовое, любые другие виды масел, которые используются в значительных количествах в Индии", - добавил глава Россельхознадзора. По его словам, расширение наименований поставляемой продукции зависит от экономической выгоды. "Потому что у нас доступ открыт достаточно по многим видам продукции. Основные сегодня вопросы связаны с тем, что мы можем поставлять больше мяса свинины. И оно здесь используется. Но пока у нас экономически не всегда это получается... Индия работает по разовым лицензиям. И эти разовые лицензии не всегда удобны нашим экспортерам", - пояснил он. "Перспективы роста у нас в первую очередь - это бобовые и диверсификация производства, потому что наша страна может производить гораздо больше бобовых. А это, как вы понимаете, потребляет весь арабский мир, вся Северная Африка, Юго-Восточная Азия, Китай. И, безусловно, другие виды масел", - добавил Данкверт. С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз РФ и федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний - экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране. В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспортом" организована коллективная экспозиция общей площадью почти 150 квадратных метров. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.
