Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго работает над проект для увеличения инвестиций в электроэнергетику - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/investitsii-862849635.html
Минэнерго работает над проект для увеличения инвестиций в электроэнергетику
Минэнерго работает над проект для увеличения инвестиций в электроэнергетику - 26.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго работает над проект для увеличения инвестиций в электроэнергетику
Сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, заявил... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:18+0300
2025-09-26T19:18+0300
энергетика
рф
евгений грабчак
сергей цивилев
александр панин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Мировая атомная неделя". "Сейчас вообще прорабатывается большой пул изменений в законодательство, такой инновационный законопроект по стимулированию инвестиций в электроэнергетику. В том числе одни из тезисов - это прямое финансирование (строительства - ред.) или заблаговременное финансирование с целью снижения общей долговой нагрузки с учетом не очень комфортных текущих (кредитных - ред.) ставок", - сказал он. Министр энергетики Сергей Цивилев ранее сообщал, что Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России. Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.
https://1prime.ru/20250925/putin-862772862.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, евгений грабчак, сергей цивилев, александр панин
Энергетика, РФ, Евгений Грабчак, Сергей Цивилев, Александр Панин
19:18 26.09.2025
 
Минэнерго работает над проект для увеличения инвестиций в электроэнергетику

Грабчак: прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Мировая атомная неделя".
"Сейчас вообще прорабатывается большой пул изменений в законодательство, такой инновационный законопроект по стимулированию инвестиций в электроэнергетику. В том числе одни из тезисов - это прямое финансирование (строительства - ред.) или заблаговременное финансирование с целью снижения общей долговой нагрузки с учетом не очень комфортных текущих (кредитных - ред.) ставок", - сказал он.
Министр энергетики Сергей Цивилев ранее сообщал, что Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России.
Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации.
Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами
Вчера, 17:18
 
ЭнергетикаРФЕвгений ГрабчакСергей ЦивилевАлександр Панин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала