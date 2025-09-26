Минэнерго работает над проект для увеличения инвестиций в электроэнергетику

https://1prime.ru/20250926/investitsii-862849635.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику, включая инициативу об авансировании строительства генерации, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Мировая атомная неделя". "Сейчас вообще прорабатывается большой пул изменений в законодательство, такой инновационный законопроект по стимулированию инвестиций в электроэнергетику. В том числе одни из тезисов - это прямое финансирование (строительства - ред.) или заблаговременное финансирование с целью снижения общей долговой нагрузки с учетом не очень комфортных текущих (кредитных - ред.) ставок", - сказал он. Министр энергетики Сергей Цивилев ранее сообщал, что Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России. Также ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявлял, что Минэнерго РФ видит, что с текущей ключевой ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования, то есть добавления инвестиционных расходов генерирующих компаний в платежи оптовых потребителей заранее, до ввода в эксплуатацию объектов новой генерации. Введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 триллионов рублей на период до 2042 года при условии выделения ими на строительство 30% от капитальных затрат, говорила ранее журналистам председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина.

рф

