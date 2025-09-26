https://1prime.ru/20250926/investitsii-862850688.html
Вклады будут выгодны для инвестиций еще несколько лет, считает глава ВТБ
2025-09-26T19:36+0300
2025-09-26T19:36+0300
2025-09-26T20:43+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что еще "пару лет" банковские вклады будут оставаться выгодной возможностью для инвестиций, дающей доходность 15-16% годовых, а по истечении этого периода появится смысл подумать и о других финансовых инструментах. "Сейчас появилась редкая возможность, она скоро закончится, когда можно практически без риска получить большие доходы. Это вложение в депозиты банков", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Также он порекомендовал поспешить с этим решением. "Даже если брать доходы и перевести их в иностранный эквивалент, то это очень высокие и в рублях. Поэтому я всем рекомендовал, самый безрисковый вариант - положить в хороший банк: в Сбербанк, ВТБ, в "Альфу" - вы всегда получите свои проценты. Они сейчас остаются 15-16%, но через пару лет вы в банке получите 5-6%", - сказал глава ВТБ. Костин добавил, что когда время выгодных депозитов закончится, то, по его мнению, появится смысл подумать о вложении в акции и в какие-то другие инструменты, которые будут давать более высокую доходность.
