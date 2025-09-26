Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вклады будут выгодны для инвестиций еще несколько лет, считает глава ВТБ
Вклады будут выгодны для инвестиций еще несколько лет, считает глава ВТБ
Вклады будут выгодны для инвестиций еще несколько лет, считает глава ВТБ - 26.09.2025, ПРАЙМ
Вклады будут выгодны для инвестиций еще несколько лет, считает глава ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что еще "пару лет" банковские вклады будут оставаться выгодной возможностью для инвестиций, дающей доходность 15-16% годовых, а | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:36+0300
2025-09-26T20:43+0300
экономика
финансы
банки
андрей костин
втб
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/18/853834270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b77889409e4f404145309220e040bbe.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что еще "пару лет" банковские вклады будут оставаться выгодной возможностью для инвестиций, дающей доходность 15-16% годовых, а по истечении этого периода появится смысл подумать и о других финансовых инструментах. "Сейчас появилась редкая возможность, она скоро закончится, когда можно практически без риска получить большие доходы. Это вложение в депозиты банков", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". Также он порекомендовал поспешить с этим решением. "Даже если брать доходы и перевести их в иностранный эквивалент, то это очень высокие и в рублях. Поэтому я всем рекомендовал, самый безрисковый вариант - положить в хороший банк: в Сбербанк, ВТБ, в "Альфу" - вы всегда получите свои проценты. Они сейчас остаются 15-16%, но через пару лет вы в банке получите 5-6%", - сказал глава ВТБ. Костин добавил, что когда время выгодных депозитов закончится, то, по его мнению, появится смысл подумать о вложении в акции и в какие-то другие инструменты, которые будут давать более высокую доходность.
https://1prime.ru/20250926/vklady-862765552.html
финансы, банки, андрей костин, втб, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Андрей Костин, ВТБ, Сбербанк
19:36 26.09.2025 (обновлено: 20:43 26.09.2025)
 
Вклады будут выгодны для инвестиций еще несколько лет, считает глава ВТБ

Костин: вклады еще несколько лет будут продолжать приносить доходность 15-16% годовых

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что еще "пару лет" банковские вклады будут оставаться выгодной возможностью для инвестиций, дающей доходность 15-16% годовых, а по истечении этого периода появится смысл подумать и о других финансовых инструментах.
"Сейчас появилась редкая возможность, она скоро закончится, когда можно практически без риска получить большие доходы. Это вложение в депозиты банков", - сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
Также он порекомендовал поспешить с этим решением.
"Даже если брать доходы и перевести их в иностранный эквивалент, то это очень высокие и в рублях. Поэтому я всем рекомендовал, самый безрисковый вариант - положить в хороший банк: в Сбербанк, ВТБ, в "Альфу" - вы всегда получите свои проценты. Они сейчас остаются 15-16%, но через пару лет вы в банке получите 5-6%", - сказал глава ВТБ.
Костин добавил, что когда время выгодных депозитов закончится, то, по его мнению, появится смысл подумать о вложении в акции и в какие-то другие инструменты, которые будут давать более высокую доходность.
"Заплатят все". Россиянам начал приходить налог на доходы по вкладам
07:07
 
ЭкономикаФинансыБанкиАндрей КостинВТБСбербанк
 
 
