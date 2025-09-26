Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250926/iran--862821392.html
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России - 26.09.2025, ПРАЙМ
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России
Иран надеется, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году, заявил исполнительный директор компании "Иран Хормоз" Насер Мансур Шарифлу, | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T13:56+0300
2025-09-26T13:57+0300
энергетика
россия
иран
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Иран надеется, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году, заявил исполнительный директор компании "Иран Хормоз" Насер Мансур Шарифлу, на которую с иранской стороны возложена реализация проекта. "Эта АЭС будет построена в провинции Хормозган на площади в 500 гектаров рядом с городом Сирик и населенным пунктом Кухестак. В течение двух прошлых лет была начала предварительная работа на этой площадке. Полностью была выполнена работа по огораживанию площадки и пройдены этапы приобретения земли, которая сейчас находится в полной собственности компании "Иран Хормоз", связанной с ОАЭИ", - сказал Шарифлу, чьи слова приводит пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). По его словам, были проведены исследовательские работы по проектированию проекта, а сотрудничество с российским подрядчиком продолжается. "Надеюсь, что в скором времени мы сообщим о планах по срокам реализации этого проекта. Надеемся, что первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию к 1410 году по иранскому календарю (по григорианскому начинается с 21 марта 2031 года)", - добавил Шарифлу, чьи слова приводит пресс-служба. Ранее 26 сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган.
https://1prime.ru/20250926/iran-862815172.html
иран
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, рф
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, РФ
13:56 26.09.2025 (обновлено: 13:57 26.09.2025)
 
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России

Иран надеется, что первый блок АЭС с участием России заработает к 2031 году

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Иран надеется, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году, заявил исполнительный директор компании "Иран Хормоз" Насер Мансур Шарифлу, на которую с иранской стороны возложена реализация проекта.
"Эта АЭС будет построена в провинции Хормозган на площади в 500 гектаров рядом с городом Сирик и населенным пунктом Кухестак. В течение двух прошлых лет была начала предварительная работа на этой площадке. Полностью была выполнена работа по огораживанию площадки и пройдены этапы приобретения земли, которая сейчас находится в полной собственности компании "Иран Хормоз", связанной с ОАЭИ", - сказал Шарифлу, чьи слова приводит пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
По его словам, были проведены исследовательские работы по проектированию проекта, а сотрудничество с российским подрядчиком продолжается.
"Надеюсь, что в скором времени мы сообщим о планах по срокам реализации этого проекта. Надеемся, что первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию к 1410 году по иранскому календарю (по григорианскому начинается с 21 марта 2031 года)", - добавил Шарифлу, чьи слова приводит пресс-служба.
Ранее 26 сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков
12:43
 
ЭнергетикаРОССИЯИРАНРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала