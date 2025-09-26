https://1prime.ru/20250926/iran--862821392.html
В Иране рассказали о возможных сроках строительства АЭС с участием России
2025-09-26T13:56+0300
2025-09-26T13:56+0300
2025-09-26T13:57+0300
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Иран надеется, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году, заявил исполнительный директор компании "Иран Хормоз" Насер Мансур Шарифлу, на которую с иранской стороны возложена реализация проекта. "Эта АЭС будет построена в провинции Хормозган на площади в 500 гектаров рядом с городом Сирик и населенным пунктом Кухестак. В течение двух прошлых лет была начала предварительная работа на этой площадке. Полностью была выполнена работа по огораживанию площадки и пройдены этапы приобретения земли, которая сейчас находится в полной собственности компании "Иран Хормоз", связанной с ОАЭИ", - сказал Шарифлу, чьи слова приводит пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). По его словам, были проведены исследовательские работы по проектированию проекта, а сотрудничество с российским подрядчиком продолжается. "Надеюсь, что в скором времени мы сообщим о планах по срокам реализации этого проекта. Надеемся, что первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию к 1410 году по иранскому календарю (по григорианскому начинается с 21 марта 2031 года)", - добавил Шарифлу, чьи слова приводит пресс-служба. Ранее 26 сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган.
