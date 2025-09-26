Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков - 26.09.2025
Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков
энергетика
россия
иран
росатом
ТЕГЕРАН, 26 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган, сообщает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). "Между компанией "Иран Хормоз" и компанией-подрядчиком "Росатом" подписано соглашение стоимостью 25 миллиардов долларов о строительстве четырех современных ядерных энергоблоков 3-го поколения в (области - ред.) Сирик в Хормознане", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале организации.
россия, иран, росатом
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, Росатом
12:43 26.09.2025
 
© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 26 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган, сообщает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Между компанией "Иран Хормоз" и компанией-подрядчиком "Росатом" подписано соглашение стоимостью 25 миллиардов долларов о строительстве четырех современных ядерных энергоблоков 3-го поколения в (области - ред.) Сирик в Хормознане", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале организации.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Россия и Иран обсудят строительство малых АЭС
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
