Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков
Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков
2025-09-26T12:43+0300
энергетика
россия
иран
росатом
ТЕГЕРАН, 26 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган, сообщает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). "Между компанией "Иран Хормоз" и компанией-подрядчиком "Росатом" подписано соглашение стоимостью 25 миллиардов долларов о строительстве четырех современных ядерных энергоблоков 3-го поколения в (области - ред.) Сирик в Хормознане", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале организации.
иран
