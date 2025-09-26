https://1prime.ru/20250926/iran-862815172.html

Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков

Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков - 26.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Иран подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков

Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган, сообщает... | 26.09.2025, ПРАЙМ

ТЕГЕРАН, 26 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган, сообщает Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). "Между компанией "Иран Хормоз" и компанией-подрядчиком "Росатом" подписано соглашение стоимостью 25 миллиардов долларов о строительстве четырех современных ядерных энергоблоков 3-го поколения в (области - ред.) Сирик в Хормознане", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале организации.

иран

