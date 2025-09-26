Итоги недели и прогноз на следующую

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику: на время составления материала индекс Московской биржи потерял за неделю 1,5%, а индекс РТС поднялся на 0,6%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи оказался на уровне выше 2700 пунктов, в течение недели показатель опускался до 2675.Нефть в течение недели торговалась в диапазоне $66-70, в пятницу оказавшись очень близко к верхней границе на уровне $69,75 за баррель BRENT.Российский рубль за неделю был стабилен к доллару, изменившись за неделю всего на 0,2%. В пятницу курс был на уровне 83,4.Негативные настроения на рынке акций были спровоцированы снижением котировок по долговым финансовым инструментам. На наш взгляд ожидания инвесторов по ставке и темпу ее снижения были несколько перегретыми, а сейчас постепенно их нормализует. Кроме того, рынку на этой неделе стали известны некоторые параметры бюджета на 2026 год, которые корректируют прогнозы и ожидания инвесторов на фондовом рынке в краткосрочной перспективе.Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением РСХБ УА, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Акрона (+4%). Сектор удобрений выглядит защитным в текущих условиях. Акции Фосагро за неделю также поднялись, рост составил около 3%.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании М-Видео (MVID), потерявшие за неделю 25,6%. Акции начали резкое падение после анонсирования компанией планов по внушительному дополнительному размещению акций. СД компании предложил утвердить допэмиссию в размере 1,5 млрд акций номиналом 10 руб., увеличив уставный капитал на 15 млрд руб. Если действующие акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, то их доля может быть размыта почти в 9 раз.На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций, диапазон значений индекса МосБиржи, вероятно, еще снизится и будет находиться на уровне 2600-2850 пунктов.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала смешанную динамику: на время составления материала индекс Московской биржи потерял за неделю 1,5%, а индекс РТС поднялся на 0,6%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи оказался на уровне выше 2700 пунктов, в течение недели показатель опускался до 2675.
Нефть в течение недели торговалась в диапазоне $66-70, в пятницу оказавшись очень близко к верхней границе на уровне $69,75 за баррель BRENT.
Российский рубль за неделю был стабилен к доллару, изменившись за неделю всего на 0,2%. В пятницу курс был на уровне 83,4.
Негативные настроения на рынке акций были спровоцированы снижением котировок по долговым финансовым инструментам. На наш взгляд ожидания инвесторов по ставке и темпу ее снижения были несколько перегретыми, а сейчас постепенно их нормализует. Кроме того, рынку на этой неделе стали известны некоторые параметры бюджета на 2026 год, которые корректируют прогнозы и ожидания инвесторов на фондовом рынке в краткосрочной перспективе.
Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением РСХБ УА, наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Акрона (+4%). Сектор удобрений выглядит защитным в текущих условиях. Акции Фосагро за неделю также поднялись, рост составил около 3%.
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании М-Видео (MVID), потерявшие за неделю 25,6%. Акции начали резкое падение после анонсирования компанией планов по внушительному дополнительному размещению акций. СД компании предложил утвердить допэмиссию в размере 1,5 млрд акций номиналом 10 руб., увеличив уставный капитал на 15 млрд руб. Если действующие акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, то их доля может быть размыта почти в 9 раз.
На следующей неделе мы ожидаем консолидации на рынке акций, диапазон значений индекса МосБиржи, вероятно, еще снизится и будет находиться на уровне 2600-2850 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.