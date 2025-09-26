Каллас резко отреагировала на заявление Трампа об Украине
Каллас: ЕС не несет единоличной ответственности за помощь Киеву в конфликте
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии Politico.
В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям.
"Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас", — сказала Каллас.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Западные СМИ восприняли заявление президента США как перекладывание ответственности за конфликт на ЕС.
