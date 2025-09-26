Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас резко отреагировала на заявление Трампа об Украине - 26.09.2025, ПРАЙМ
Каллас резко отреагировала на заявление Трампа об Украине
Каллас резко отреагировала на заявление Трампа об Украине - 26.09.2025, ПРАЙМ
Каллас резко отреагировала на заявление Трампа об Украине
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии Politico.В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям."Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас", — сказала Каллас.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.Западные СМИ восприняли заявление президента США как перекладывание ответственности за конфликт на ЕС.
15:15 26.09.2025
 
Каллас резко отреагировала на заявление Трампа об Украине

Каллас: ЕС не несет единоличной ответственности за помощь Киеву в конфликте

© CC BY 4.0 / European Union 2024 Кая Каллас
 Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии Politico.
В частности, она припомнила главе Белого дома его слова о намерении положить конец боевым действиям.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину из-за слов Трампа
15:11
15:11
"Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас", — сказала Каллас.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

Западные СМИ восприняли заявление президента США как перекладывание ответственности за конфликт на ЕС.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Премьер Польши набросился на Трампа из-за слов об Украине
Вчера, 15:42
Вчера, 15:42
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
