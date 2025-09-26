https://1prime.ru/20250926/keosayan--862837060.html

Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Тигран - талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все", - сказал Киселев РИА Новости.

