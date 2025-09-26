Умер Тигран Кеосаян

https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале. Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье. "Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.

