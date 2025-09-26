Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер Тигран Кеосаян - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html
Умер Тигран Кеосаян
Умер Тигран Кеосаян - 26.09.2025, ПРАЙМ
Умер Тигран Кеосаян
Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T14:48+0300
2025-09-26T14:48+0300
общество
бизнес
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827580_0:5:2894:1633_1920x0_80_0_0_8997dcbc407a9ee45041720f5b542aac.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале. Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье. "Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.
https://1prime.ru/20250904/armani-861794873.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827580_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_d39c4639433fb83c8ffdd88979e15921.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, маргарита симоньян, rt
Общество , Бизнес, Маргарита Симоньян, RT
14:48 26.09.2025
 
Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссер Тигран Кеосаян

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале.
Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье.
"Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.
Итальянский модельер Джорджо Армани - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Умер модельер Джорджо Армани
4 сентября, 16:30
 
ОбществоБизнесМаргарита СимоньянRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала