Умер Тигран Кеосаян
2025-09-26T14:48+0300
общество
бизнес
маргарита симоньян
rt
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - написала она в Telegram-канале. Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье. "Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - отметила она.
Новости
общество , бизнес, маргарита симоньян, rt
