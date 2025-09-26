https://1prime.ru/20250926/keosayan-862840310.html

Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам Кеосаяна

2025-09-26T16:53+0300

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Председатель Союза журналистов России от имени СЖР выразил соболезнования семье и коллегам скончавшегося на 60-м году жизни режиссера Тиграна Кеосаяна. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что её муж, известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался. "Глава СЖР Владимир Соловьёв от имени Союза журналистов России выразил соболезнования семье и коллегам режиссёра Тиграна Кеосаяна, скончавшегося накануне на 60-м году жизни", - сообщается в Telegram-канале СЖР. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале РЕН ТВ. С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

