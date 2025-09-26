https://1prime.ru/20250926/keosayan-862842854.html
Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино
Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино - 26.09.2025, ПРАЙМ
Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино
Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T17:20+0300
2025-09-26T17:20+0300
2025-09-26T17:20+0300
россия
бизнес
москва
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:258:1251:962_1920x0_80_0_0_3f5d4f704e29a280f4bb55669bda6c84.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики - он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую (картину - ред.) делал в моем объединении еще в советское время", - сказал Шахназаров. Режиссер также выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:141:1251:1079_1920x0_80_0_0_2ab645fa4c3bb69374a03da782e1afa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, маргарита симоньян, rt
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Маргарита Симоньян, RT
Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино
Шахназаров: смерть Кеосаяна стала большой утратой для российского кино
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики - он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую (картину - ред.) делал в моем объединении еще в советское время", - сказал Шахназаров.
Режиссер также выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве
в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".