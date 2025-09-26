https://1prime.ru/20250926/keosayan-862842854.html

Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино

Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино - 26.09.2025, ПРАЙМ

Шахназаров назвал смерть Кеосаяна большой утратой для российского кино

Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T17:20+0300

2025-09-26T17:20+0300

2025-09-26T17:20+0300

россия

бизнес

москва

маргарита симоньян

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:258:1251:962_1920x0_80_0_0_3f5d4f704e29a280f4bb55669bda6c84.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Уход из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики - он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую (картину - ред.) делал в моем объединении еще в советское время", - сказал Шахназаров. Режиссер также выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, маргарита симоньян, rt