https://1prime.ru/20250926/keosayan-862846459.html
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - 26.09.2025, ПРАЙМ
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он был одним из самых... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:05+0300
2025-09-26T18:05+0300
2025-09-26T18:05+0300
россия
общество
москва
маргарита симоньян
мария захарова
мид рф
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:258:1251:962_1920x0_80_0_0_3f5d4f704e29a280f4bb55669bda6c84.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он был одним из самых добрых людей, которых она знала. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Ушёл Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален", - написала она в своём Telegram-канале. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862827733.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:141:1251:1079_1920x0_80_0_0_2ab645fa4c3bb69374a03da782e1afa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, маргарита симоньян, мария захарова, мид рф, rt
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, МИД РФ, RT
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Захарова: Кеосаян был одним из самых добрых людей, которых я знаю
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он был одним из самых добрых людей, которых она знала.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Ушёл Тигран. Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален", - написала она в своём Telegram-канале.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве
в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".