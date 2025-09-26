Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин выразил соболезнования родным Кеосаяна - 26.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862846975.html
Мишустин выразил соболезнования родным Кеосаяна
Мишустин выразил соболезнования родным Кеосаяна - 26.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин выразил соболезнования родным Кеосаяна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T18:17+0300
2025-09-26T18:17+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862836890_0:100:3086:1836_1920x0_80_0_0_4377e24de47bd7f887432b9a2db6bc45.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в тексте соболезнований. Мишустин отметил, что кинематографические работы Тиграна Кеосаяна - всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье и надежде, поэтому они близки и понятны каждому. "Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех - семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах", - добавил председатель правительства.
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862845013.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862836890_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_a13f693c9cb610f26797c9ec76131166.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, михаил мишустин, маргарита симоньян, rt
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Маргарита Симоньян, RT
18:17 26.09.2025
 
Мишустин выразил соболезнования родным Кеосаяна

Премьер Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в тексте соболезнований.
Мишустин отметил, что кинематографические работы Тиграна Кеосаяна - всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье и надежде, поэтому они близки и понятны каждому.
"Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех - семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах", - добавил председатель правительства.
Режиссер Тигран Кеосаян - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером
17:52
 
РОССИЯОбществоРФМихаил МишустинМаргарита СимоньянRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала