Мишустин выразил соболезнования родным Кеосаяна
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи", - говорится в тексте соболезнований. Мишустин отметил, что кинематографические работы Тиграна Кеосаяна - всегда искренний и откровенный разговор со зрителем о жизни, дружбе, счастье и надежде, поэтому они близки и понятны каждому. "Он останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии. Человек многогранный, жизнерадостный, душевно щедрый и внимательный, он обладал энергией, которой хватало на всех - семью, друзей, коллег. Именно таким он останется в наших сердцах", - добавил председатель правительства.
