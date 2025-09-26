Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров - 26.09.2025
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров - 26.09.2025, ПРАЙМ
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в... | 26.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-26T19:40+0300
2025-09-26T19:40+0300
россия
бизнес
сергей лавров
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862836890_0:100:3086:1836_1920x0_80_0_0_4377e24de47bd7f887432b9a2db6bc45.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру. "Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актёр и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал своё имя в историю России, обогатил её культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - говорится в обращении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.
https://1prime.ru/20250926/keosanyan-862850161.html
россия, бизнес, сергей лавров, rt
РОССИЯ, Бизнес, Сергей Лавров, RT
19:40 26.09.2025
 
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру.
"Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актёр и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал своё имя в историю России, обогатил её культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - говорится в обращении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
19:27
 
РОССИЯ Бизнес Сергей Лавров RT
 
 
Заголовок открываемого материала