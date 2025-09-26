https://1prime.ru/20250926/keosayan-862850359.html

Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров

Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров - 26.09.2025, ПРАЙМ

Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру. "Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актёр и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал своё имя в историю России, обогатил её культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - говорится в обращении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.

