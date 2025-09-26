https://1prime.ru/20250926/keosayan-862851693.html
Кеосаян запомнится россиянам как многогранный человек, заявил Песков
Кеосаян запомнится россиянам как многогранный человек, заявил Песков
россия
бизнес
общество
дмитрий песков
маргарита симоньян
rt
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится", — приводит слова Пескова издание RTVI.
