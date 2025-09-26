Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кеосаян запомнится россиянам как многогранный человек, заявил Песков - 26.09.2025
Кеосаян запомнится россиянам как многогранный человек, заявил Песков
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится", — приводит слова Пескова издание RTVI.
1920
1920
true
© РИА Новости . Вадим Алексеев | Перейти в медиабанкКинорежиссер Тигран Кеосаян
Кинорежиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится", — приводит слова Пескова издание RTVI.
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров
