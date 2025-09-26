https://1prime.ru/20250926/keosayan-862855313.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Кеосаяна

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Кеосаяна - 26.09.2025, ПРАЙМ

Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Кеосаяна

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив стремление почившего говорить правду о... | 26.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-26T21:25+0300

2025-09-26T21:25+0300

2025-09-26T21:25+0300

россия

общество

москва

рф

владимир путин

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862827580_0:5:2894:1633_1920x0_80_0_0_8997dcbc407a9ee45041720f5b542aac.jpg

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив стремление почившего говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России. "Приношу искренние соболезнования вам, Маргарита Симоновна (Симоньян, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, супруга Кеосаяна), родным и близким, друзьям и коллегам покойного, а также всем, кто знал и любил его... Хотел бы также отметить стремление почившего неизменно говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России, защищать ее суверенитет. В этом важном деле он всегда чувствовал поддержку своих единомышленников и, прежде всего, вашу, дорогая Маргарита Симоновна. Вы вместе боролись за истину, вместе боролись с тяжелым недугом, победить который, к сожалению, не удалось", - сказано в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх, выражая соболезнования, отметил, что Кеосаян был разносторонне одаренным человеком, немало потрудившимся во благо России. "Его уважали и ценили не только за высокий профессионализм режиссера, актера, сценариста и телеведущего, но и за способность творчески реализовывать различные проекты, которые находили отклик в сердцах многих современников", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви. В пятницу Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале РЕН ТВ. С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

https://1prime.ru/20250926/keosayan-862851693.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, рф, владимир путин, rt